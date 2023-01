Starfield: il titolo è già giocabile per intero ma non c’è ancora una data d’uscita

Recentemente, il noto giornalista Jez Corden ha parlato della data d’uscita di Starfield commentando le ultime notizie al riguardo

Dopo il successo del Developer_Direct (con titoli del calibro di Hi-Fi Rush, RedFall e Forza Motorsport) di Xbox e Bethesda, tutti gli occhi sono puntati su Starfield. L’ attesissimo titolo di Bethesda Game Studios uscirà nella prima metà del 2023 e, prima o poi, sarà protagonista di una vetrina stand-alone. Le indiscrezioni sostengono che il titolo in questione sia stato ritardato e che il lancio avverrà in estate. Insomma: manca ancora una data d’uscita per Starfield. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Starfield: ancora niente data d’uscita ma a breve potremmo sentirne di più al riguardo

Rispondendo alla notizia di un’ipotetica data di uscita fissata al 23 marzo sul sito di un noto rivenditore, Jez Corden di Windows Central ha rivelato che, in realtà, la data di lancio di Starfield non è ancora “scolpita nella pietra”. Fonti attendibili, parlando in condizione di anonimato, hanno anche riferito che il gioco è completamente giocabile dall’inizio alla fine. Dal momento che il titolo è “veramente vasto, si estende su più sistemi stellari”, lo sforzo di rifinitura da parte del team di sviluppo “è di natura altrettanto gargantuesca”.

L’account Instagram latinoamericano di Bethesda, inoltre, ha affermato di recente che la data di uscita sarà annunciata “molto presto“. Con Microsoft e Xbox che si impegnano ad aggiornamenti più frequenti, la presentazione della release potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Vi ricordiamo che Starfield è in arrivo su Xbox Series X/S e PC e verrà lanciato al day one anche su Game Pass.

