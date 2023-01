PS5: Sony annuncia maggiore disponibilità per il nuovo anno!

Tramite un nuovo spot Sony ha annunciato che ci sarà, in questo 2023, una maggiore disponibilità di PS5. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A partire dal lancio di PlayStation 5, poco più di due anni fa, sono stati introdotti incredibili giochi come God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West e Returnal, che mostrano la creatività senza limiti della community e degli sviluppatori che hanno potuto realizzare straordinarie esperienze su questa piattaforma. A partire da questo 2023, dopo svariati problemi di scorte, Sony garantisce una maggiore disponibilità di PS5 e lo fa tramite un emozionante spot.

PS5: maggiore disponibilità per il 2023!

“Live from PS5″ mette in evidenza mondi di gioco coinvolgenti. Proprio questo è il titolo del nuovo spot di Sony per annunciare una maggiore disponibilità di PS5 nel corso del nuovo anno. Inoltre, la stessa Sony, con questo spot ci tiene a ringraziare i fan per la pazienza dimostrata mentre affrontava una domanda senza precedenti per la console in un contesto di sfide globali. Con “Live from PS5” si vuole celebrare la community e invitare nuovi giocatori a scegliere PlayStation. Ecco lo spot:

I riferimenti alla varietà di offerta e alla qualità dell’appena citata varietà si sprecano in questo spot, così come ad essere molto presenti sono i riferimenti a ciò che verrà in futuro e che verrà messo a disposizione degli utenti e degli appassionati. Un grande passo, per Sony, sarà l’imminente lancio del PS VR2, una periferica che dovrebbe portare il gaming in realtà virtuale ad un livello successivo. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.

