Xbox Developer Direct: tutti gli annunci dell’evento

Ieri sera si è tenuto l’Xbox Developer Direct di Microsoft e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento

Negli ultimi tempi Microsoft è rimasta un po’ in disparte rispetto alle altre grandi aziende del settore, ma ora finalmente le cose sono cambiate. Ieri sera infatti la compagnia si è finalmente fatta sentire grazie all’Xbox Developer Direct, un evento ricco di contenuti dedicati sia ai giocatori PC che Xbox.

Durante lo show sono stati mostrati diversi titoli molto attesi, ma anche tante novità inaspettate e davvero gradite. Se siete interessati a recuperare gli annunci dell’Xbox Developer Direct, in questo articolo di recap potrete trovarli comodamente tutti.

Minecraft Legends – Xbox Developer Direct: tutti gli annunci

L’Xbox Developer Direct è iniziato col botto grazie al nuovo trailer di Minecraft Legends, uno dei titoli Microsoft più attesi del momento. Il gioco si è mostrato in tutto il suo splendore grazie ad una splendida sequenza di gameplay che ci ha permesso anche di approfondire meglio alcune modalità.

Durante il trailer infatti, oltre alla classica modalità storia, abbiamo potuto dare un’occhiata al multiplayer, dove delle squadre di massimo quattro giocatori dovranno combattere l’una contro l’altra. Infine è anche stato rivelato che Minecraft Legends arriverà su tutte le piattaforme il 18 aprile 2023 e offrirà sin dal day one il supporto per il crossplay.

Forza Motorsport – Xbox Developer Direct: tutti gli annunci

Dopo un lungo silenzio il team di Turn 10 è tornato finalmente a parlare nel dettaglio del nuovo Forza Motorsport. Stando alle parole del team di sviluppo, questo nuovo titolo sarà il racing game più avanzato di sempre e vanterà una serie di migliorie legate al motore fisico che lo renderanno estremamente superiore agli ultimi capitoli della serie.

In più è stato rivelato che al lancio il gioco disporrà di ben 500 auto diverse che disporranno di più di 800 migliorie uniche e in mezzo a loro saranno presenti ben 100 veicoli inediti che non sono mai apparsi nella serie. Purtroppo non ci sono state novità relative alla data d’uscita di Forza Motorsport, ma almeno sappiamo che il titolo è ancora previsto per un generico 2023.

Hi-Fi Rush – Xbox Developer Direct: tutti gli annunci

Tango Gameworks è una compagnia ben nota per i suoi giochi dalle tematiche horror, ma a quanto pare ora hanno deciso di provare qualcosa di nuovo. Durante l’evento infatti è stato annunciato Hi-Fi Rush, un coloratissimo gioco d’azione nel quale i vostri attacchi andranno a modificare il ritmo e la complessità della colonna sonora. Il titolo è stato svelato con un rapidissimo gameplay trailer che ne ha svelato anche la data d’uscita, cioè oggi. A sorpresa infatti Hi-Fi Rush è già disponibile su PC, Xbox Series X | S e Game Pass.

The Elder Scrolls Online Necrom – Xbox Developer Direct: tutti gli annunci

Oltre ai nuovi giochi, durante l’evento abbiamo avuto modo di vedere anche delle nuove espansioni per The Elder Scrolls Online. Durante il Direct infatti è stato mostrato un nuovo trailer di Necrom, un grande DLC ambientato ad est di Morrowind che introdurrà una nuova classe, nuovi nemici, nuovi personaggi e vedrà il ritorno di un principe Daedrico ben conosciuto dai fan di Skyrim.

L’espansione sarà disponibile dal 5 giugno su PC e dal 20 giugno sulle console Sony e Microsoft, ma prima avrete la possibilità di provare altri contenuti. Dal 13 marzo su PC e dal 28 marzo su console potrete infatti giocare Scribes of Fate, un DLC minore che introduce il capitolo “Shadow Over Morrowind”.

Redfall – Xbox Developer Direct: tutti gli annunci

Per chiudere questo grande evento ovviamente non poteva non fare la sua comparsa Redfall, il nuovo attesissimo titolo di Arkane Austin. Finalmente questo particolare shooter cooperativo si è mostrato a dovere grazie ad un lungo gameplay di oltre 10 minuti. Nel corso di questo trailer abbiamo potuto assistere a diverse sezioni ricche di azione, approfondire la storia del gioco e dare un’occhiata all’isola di Redfall e ai personaggi che la abitano. Inoltre sul finale è stata finalmente annunciata la data d’uscita del gioco, cioè il 2 maggio 2023 per PC e Xbox Series S e Series X. Se anche voi volete dare un’occhiata al gioco, in calce qui sotto potrete trovare il gameplay completo.

