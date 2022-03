Starfield: il gioco farà impazzire i giocatori, secondo Bethesda

Una recente intervista al design director di Bethesda ha rivelato molti interessanti retroscena sullo sviluppo di Starfield: tra le tante cose che sono state dette, per fomentare l’hype del pubblico, è stato anche affermato che il gioco farà impazzire i giocatori

In questo momento possiamo dire con certezza che uno degli attori del mercato dei videogiochi con i riflettori puntati addosso è decisamente Bethesda. L’uscita dell’attesissimo Starfield, infatti, è prevista per l’11 novembre, e in molti non vedono l’ora di poterci mettere le mani sopra. Negli scorsi mesi abbiamo potuto diversi importanti aggiornamenti sullo stato di sviluppo e su quello che sarà il gioco; in un’intervista recente pubblicata sul blog di Bethesda, il lead designer e writer di Starfield, Emil Pagliarulo, ha condiviso col mondo l’entusiasmo che c’è dietro al progetto, affermando anche che il gioco farà impazzire i giocatori.

Bethesda: che cosa può succedere su Starfield da far impazzire un giocatore?

Pagliarulo ha commentato vari aspetti dello sviluppo di Starfield nella sua intervista pubblicata sul blog di Bethesda, fino appunto ad affermare che il gioco farà impazzire il pubblico. Ma come ci si riesce? Pagliarulo ha affermato che ad ispirarlo infatti sono giochi di qualsiasi tipo capaci di stupire lo spettatore, facendolo meravigliare davanti a certi traguardi tecnici. Titoli come gli ultimi Spider-Man o Cyberpunk 2077 hanno fatto questo effetto, ha continuato il director.

Affermare di creare la prima nuova IP dello studio in vent’anni è una cosa. Riuscirci effettivamente, è un’altra. È stato così impressionante guardare Starfield trasformarsi in questo fantastico gioco a poco a poco. […] Poi arrivi al punto in cui i sistemi iniziano davvero a ingranare, e le cose iniziano a funzionare bene, e si uniscono insieme, e vedi tutto che si forma come nella visione che avevi quando hai iniziato questo folle viaggio. Quando è successo per la prima volta con Starfield, la reazione è stata “Oh. Oh wow. Questo è… qualcosa di veramente speciale. I giocatori impazziranno”

Ricordiamo che Starfield uscirà l'11 novembre 2022 per PC e Xbox Series X|S, con un debutto al day one anche sull'Xbox Game Pass (nessuna notizia su altre versioni per altre console).