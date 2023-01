Ecco per voi una guida con tutti i trucchi e consigli per combattere come una vera rockstar nel nuovissimo Hi-Fi Rush

Il nuovissimo titolo di Tango Gameworks è giunto come un fulmine a ciel sereno che ha squarciato la community di videogiocatori di tutto il mondo, raccogliendo in solo qualche giorno un numero incredibile di consensi. Un fatto davvero notevole, soprattutto se si considera che il gioco è stato annunciato e lanciato a sorpresa durante il Developer Direct dello scorso 25 gennaio, senza alcun tipo di campagna pubblicitaria precedente l’uscita. Una scommessa, quella di Microsoft e Bethesda, che però può dirsi davvero riuscita. Se anche voi vi siete tuffati a capofitto in questa nuova coloratissima avventura, ecco a voi una guida con trucchi e consigli per primeggiare nel combattimento di Hi-Fi Rush.

Ritmo, combo e Rock’N’Roll!

L’avventura di Chai e soci è ovviamente costellata di numerosi combattimenti. Questi ultimi sembrano a prima vista strizzare l’occhio ai classici action del genere, come Bayonetta e Devil May Cry, ma con un’importante tratto distintivo: il ritmo. Già, perché il titolo mescola meccaniche da rhythm game sapientemente incastonate nel gameplay, le quali, se opportunamente padroneggiate, ci permetteranno di dominare il campo di battaglia e stendere tutti i nemici con l’immortale stile del Rock’N’Roll. Vediamo insieme alcune utili tecniche.

Vedere il ritmo – Hi-Fi Rush: trucchi, consigli e Rock’N’Roll

In maniera simile a quanto accade anche in altri celebri action game, il sistema di combattimento di Hi-Fi Rush è rifinito con tutta una serie di importanti dettagli che vi aiuteremo a padroneggiare con i trucchi e consigli presenti in questa guida. Data la natura del gioco, la maggior parte di questi ultimi sono ovviamente legati al ritmo musicale. Il mondo di gioco è costruito ed animato in maniera tale da fornirvi costantemente indicazioni sul beat da seguire, ma se volete, premendo il tasto View sul controller Xbox, potete far comparire nella parte bassa dello schermo un classico indicatore di tempo, simile a quello presente in molti rhythm game.

Ancor più degli avversari in gioco, il nemico più infido con cui potreste ritrovarvi ad avere a che fare è la latenza audio. In poche parole dobbiamo assicurarci che il segnale video e quello audio siano perfettamente sincronizzati (si parla di millisecondi ma in questo genere di giochi possono davvero fare la differenza), o il rischio è quello di ritrovarsi impossibilitati ad azzeccare il corretto timing richiesto. Se vi accorgete che, pur andando a tempo, il gioco continua a segnalarvi che siete in ritardo (o in anticipo), potreste provare a regolare la latenza dalle impostazioni. Molti televisori dispongono anche di modalità a bassa latenza audio/video perciò potreste provare anche dare un’occhiata alle opzioni della vostra TV per trovare la regolazione ottimale.

Senti il mio beat! – Hi-Fi Rush: trucchi, consigli e Rock’N’Roll

Appurato che per mandare KO i nemici che vi si pareranno davanti in Hi-Fi Rush dovrete fare ricorso alle vostre abilità ritmiche, eccovi dunque alcuni trucchi e consigli che potete sfruttare per inanellare combo perfette. Innanzitutto bisogna tenere a mente che alcune combinazioni funzionano meglio su singoli avversari, mentre altre risultano più efficaci quando le schiere nemiche iniziano a diventare affollate. Vi consigliamo caldamente di non sottovalutare le due combo di partenza, rispettivamente chiamate Tremolo e Breakdown.

Tremolo si esegue con la combinazione di tasti Y X X, ed è un attacco piuttosto efficace quando si ha a che fare con obiettivi singoli. Torna anche utile per innalzare velocemente il contatore delle combo perciò conviene non trascurarla, quando possibile. Breakdown, al contrario, risulta molto più adatto per tenere a bada più nemici alla volta, e può aiutarvi anche nelle situazioni in cui questi ultimi tendono a circondarvi. Per eseguirlo basterà fare ricorso alla combinazione di tasti X Y Y. Attraverso un tutorial in game vi verrà poi spiegato anche come lanciare i nemici per mandarli KO e guadagnare un bel vantaggio (dovrete premere con il giusto timing il tasto di attacco leggero, poi attendere un momento e infine ripremerlo altre due volte). Tuttavia si tratta di una tecnica da utilizzare al momento giusto per massimizzarne gli effetti ottenuti.

Non mi prendi – Hi-Fi Rush: trucchi, consigli e Rock’N’Roll

Attaccare è importante, ma lo è altrettanto evitare l’offensiva nemica. Non potevamo dunque esimerci dall’includere alcuni trucchi e consigli riguardanti le schivate in Hi-Fi Rush, alle quali sono legati diversi interessanti trucchetti. Innanzitutto dovete sapere che se vi sincronizzate con il beat potrete ottenere diversi benefici: schivare a tempo infatti vi permette di mantenere alto il contatore delle combo anche se non ci sono nemici da attaccare e vi darà anche la possibilità di schivare fino a tre volte consecutivamente.

A prescindere comunque vi consigliamo di abituarvi a schivare a tempo il più possibile, in quanto ciò vi fornirà anche un bel vantaggio contro alcuni dei nemici più potenti, dato che spesso gli attacchi più pericolosi di questi ultimi saranno facilmente evitabili se ci si lascerà guidare dal beat musicale. Tenete infine presente che, grazie alla schivata, si possono sì interrompere le combo, ma anche e soprattutto eliminare il tempo di recupero che normalmente segue l’ultimo attacco di queste ultime.

Vai la fuori e combatti – Hi-Fi Rush: trucchi, consigli e Rock’N’Roll

Si conclude qui questa nostra guida dedicata ai trucchi e consigli per Hi-Fi Rush. Com’è prevedibile per padroneggiare il campo di battaglia nell’ultima fatica di Tango Gameworks occorrerà principalmente andare a tempo con la musica, sfruttando quindi al meglio le meccaniche rhythm game presenti nel titolo. Se siete appassionati di giochi con questo particolare mix di generi, potrebbe interessarvi anche Metal Hellsinger, del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito.

E voi cosa ne pensate? State già giocando a questo nuovissimo titolo? Fatecelo sapere nei commenti