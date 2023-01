Redfall: id Software ha offerto un contributo allo sviluppo

Ricardo Bare di Arkane Studios ha dichiarato di recente che Redfall ha visto la collaborazione di id Software, gli autori di DOOM

Con Dishonored e Prey, Arkane si è affermata come uno dei principali sviluppatori di simulazioni immersive del settore, ma con il suo prossimo atteso titolo Redfall, lo studio sembra voler esplorare nuove soluzioni di gameplay. Anche se il gioco in questione dovrebbe continuare a proporre molte delle feature di gameplay tipiche di Arkane, al tempo stesso enfatizzerà la cooperativa e, per la prima volta nella storia dello studio, sarà anche ambientato in una mappa open world. Non finisce qui però: sembra proprio che Arkane per sviluppare Redfall si sia consultata anche con gli autori di DOOM, id Software, per alcune questioni riguardanti il sistema di shooting. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Redfall: ecco in cosa è consistito il contributo di id Software allo sviluppo

Ebbene sì: Redfall sarà molto più uno sparatutto in prima persona tradizionale in termini di gameplay rispetto a qualsiasi altro titolo Arkane del passato, ragion per la quale la software house ha chiesto aiuto a id Software. Lo ha riferito il direttore creativo Ricardo Bare, che in una recente intervista a GamesRadar ha spiegato che, essendo il gioco “più uno sparatutto” rispetto alle precedenti uscite di Arkane, gran parte del divertimento nei combattimenti si basa sui poteri unici di ogni singolo eroe e sulla loro sinergia in modi creativi durante gli incontri:

Sebbene sia vero che si tratta di uno sparatutto più che di qualsiasi altra cosa a cui abbiamo lavorato in passato, gran parte del divertimento deriva dai poteri dei singoli eroi. Che si tratti di sinergizzare Remy e Jacob insieme o di giocare da soli, usare i poteri, combinarli e potenziare il proprio personaggio è molto divertente.

Ecco poi di seguito quello che Bare ha dichiarato a proposto dell’assistenza di id Software, sviluppatore di DOOM:

C’è un certo quantitativo di lavoro da fare in uno sparatutto per raggiungere il livello minimo, perché se le armi non sono buone, si viene inevitabilmente paragonati a tutti gli altri sparatutto in circolazione. Abbiamo ricevuto informazioni da alcuni dei nostri studi gemellati; le persone che hanno lavorato a DOOM sono venute a darci un feedback un paio di volte e siamo abbastanza soddisfatti dei risultati.

Vi ricordiamo che Redfall è in fase di sviluppo per Xbox Series X/S e PC e il lancio è previsto per la prima metà del 2023. Secondo quanto trapelato, l’uscita è prevista per i primi di maggio.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.