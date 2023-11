Skull and Bones: svelata la data d’uscita secondo un leak

Recentemente sono comparsi online dei leak relativi alla data d’uscita di Skull and Bones, il gioco di battaglie navali targato Ubisoft

Di sicuro molti di voi si ricorderanno di Skull and Bones, il gioco di battaglie navali piratesche targato Ubisoft. Questo titolo venne annunciato per la prima volta nell’ormai lontano 2017 e purtroppo è diventato tristemente noto a causa dei suoi numerosissimi rinvii.

Dopo l’ultimo rinvio si erano un po’ perse le tracce del gioco ma a quanto pare ora sembrano esserci delle novità. Recentemente infatti sembrano essere comparsi dei leak relativi alla nuova data d’uscita di Skull and Bones.

La data d’uscita di Skull and Bones è molto più vicina del previsto

Qualche tempo fa Ubisof aveva dichiarato che Skull and Bones sarebbe stato pubblicato nei primi mesi del 2024, ma ora sembra che ci siano informazioni più concrete in arrivo. Il sito Insider Gaming infatti ha recentemente rilasciato un report in cui afferma che, secondo le loro fonti, il gioco sarà disponibile dal 16 febbraio 2024. Inoltre a quanto pare l’annuncio ufficiale della data d’uscita dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, proprio in prossimità dei Game Awards.

Per quanto questa nuova data d’uscita di Skull and Bones sia molto probabile resta comunque un leak, quindi vi suggeriamo di non dare troppo peso alla cosa. Per fortuna però sembra che non dovremo aspettare ancora molto prima di un annuncio ufficiale quindi, se siete interessati al titolo, vi suggeriamo di tenere sotto controllo il sito in vista di novità da parte di Ubisoft.

Skull and Bones è attualmente previsto per il Q4 dell’anno fiscale 2023/24 e dovrebbe essere disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.