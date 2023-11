Audi TT, fine della produzione: addio a un mito!

Prima o poi il momento doveva arrivare: Audi TT esce di scena dopo ben 26 anni di onorata carriera nel segmento delle spider-coupé di alta gamma. Questa volta però non sarà sostituita da un nuovo modello, lasciando un vuoto che, almeno per gli appassionati, si farà sentire.

L’Audi TT è una vettura che ha da sempre diviso i pareri: la sua estetica molto personale ha uno stuolo di estimatori decisamente ampio ma anche diversi detrattori. Comunque la si pensi a riguardo, si tratta di un modello che al momento della sua uscita, nel lontano 1998, ha portato una ventata di novità in un segmento che era ancora vivo e fiorente: quello delle spider-coupé sportive. Automobili nate per donare divertimento e sensazioni uniche a chi aveva il coraggio di sacrificare almeno un po’ di praticità in favore di un’esperienza di guida indimenticabile.

Al suo esordio l’Audi TT era più simile ad una concept car che ad una vettura di produzione e questa caratteristica ne ha sicuramente agevolato il gradimento da parte del pubblico. I richiami estetici alla concept Avus Quattro sono evidenti, tanto quanto le citazioni di alcuni particolari della vecchia produzione della Auto Union / DKW. Le linee morbide e rotonde ben si inserivano nel panorama stilistico della fine degli anni ’90, periodo in cui si stava riscoprendo il gusto per forme più sinuose e a tratti persino vintage. Un comparto meccanico di prim’ordine non poteva che essere la ciliegina sulla torta, contribuendo ad aumentare l’appeal di una vettura già unica nel suo genere.

Audi TT: stile e tecnica di prima classe

L’Audi, dopo aver venduto ben 662.762 esemplari di TT, ha deciso di mettere fine alla carriera di questo modello. L’annuncio è arrivato attraverso i social, con relative immagini dell’ultimo esemplare prodotto nella catena di montaggio dello stabilimento di Györ (Ungheria). L’Audi TT è giunta sino ad oggi attraverso tre principali versioni: la prima serie (8N) uscita nel 1998, la seconda (8J) nel 2006 e l’attuale (8S) che ha debuttato nel 2014.

Molte le motorizzazioni che hanno trovato posto sotto il cofano tra cui il 1.8 turbo, il 2.0 TFSI, il VR6, il 2.5 della RS e, ultimi ma non ultimi, i più parchi 2.0 TDI. Da ricordare la disponibilità della trazione integrale permanente e l’introduzione dell’esclusivo cambio DSG a doppia frizione, dal 2003 punto di riferimento nel campo delle trasmissioni automatiche ad elevate prestazioni. Degne di attenzione da parte di appassionati e collezionisti le diverse versioni limitate e celebrative, che hanno anticipato l’uscita di produzione della vettura e che avranno una sicura rivalutazione economica in un futuro non lontano.

Una fine già annunciata

Anche se non si fosse dei grandi estimatori del marchio dei quattro anelli, non si potrebbe comunque negare che l’Audi TT abbia segnato un’epoca. Difficile rassegnarsi all’idea che non la vedremo più a listino, dove la sua presenza era sempre un riferimento, anche solo per sognare ad occhi aperti. Tante le cause che hanno portato al suo pensionamento e che vanno oltre i numeri di vendita. Il mercato attuale infatti è molto cambiato rispetto alla fine degli anni ’90 e l’automobile viene sempre meno vissuta come oggetto ludico e fonte di appagamento.

Crisi economiche, tassazione alle stelle, costi di gestione elevati ed incertezza riguardo al futuro stesso della mobilità individuale hanno portato ad un risultato piuttosto prevedibile: l’appiattimento della proposta dei produttori ai clienti. Gli utenti prediligono ormai soluzioni pratiche ‘usa e getta’, oggetti che vengono acquistati con l’idea di disfarsene dopo poco tempo. Prodotti industriali a cui è sempre meno facile affezionarsi.

Il segmento dei SUV (magari elettrici!) sembra ormai essere l’unico destino possibile per l’automobile. Sarà veramente così? Nessuno conosce il futuro ma una cosa è certa: gli appassionati sentiranno sempre più la mancanza di automobili come l’Audi TT!

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.