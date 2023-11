CROLLA IL PREZZO di Xiaomi Redmi 12C con l’offerta di MediaWorld: risparmia 90€!

Oggi, sul sito di MediaWorld, Xiaomi Redmi 12C è acquistabile con uno sconto di 90€ grazie all’offerta attiva. Tutti i dettagli in questa news dedicata

Xiaomi Redmi 12C si presenta come lo smartphone entry-level ideale per coloro che cercano un compromesso eccellente tra prestazioni e prezzo competitivo. Dotato di un display LCD da 6,53 pollici, il telefono offre un’esperienza visiva coinvolgente con una risoluzione di 1600 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La qualità dell’immagine è notevole, con colori vivaci e contrasti nitidi che arricchiscono l’esperienza utente.

Al cuore del dispositivo c’è il processore MediaTek Helio G25, una scelta entry-level che si dimostra efficiente per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Sebbene il telefono sia in grado di gestire alcuni giochi più impegnativi, è importante notare che le prestazioni potrebbero non raggiungere il massimo dei dettagli. Oggi, sul sito di MediaWorld lo Xiaomi Redmi 12C è in offerta con uno sconto di 90€.

Offerta pazzesca sul sito di MediaWorld: mega sconto su Xiaomi Redmi 12 C

Per quanto riguarda la fotografia, il Redmi 12C offre una fotocamera principale da 50 MP che promette di catturare immagini e video di qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 2 MP è perfetta per immortalare paesaggi e ambienti interni, mentre la fotocamera macro da 2 MP consente di cogliere dettagli in modo preciso. Oggi, sul sito di MediaWorld lo Xiaomi Redmi 12C è in offerta con uno sconto di 90€.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, spicca la batteria da 5000 mAh, che assicura una lunga durata e supporta la ricarica rapida da 18 W per ridurre i tempi di inattività. Con opzioni di memoria RAM da 4 GB o 6 GB e una memoria interna da 64 GB o 128 GB, il Redmi 12C offre flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze di archiviazione. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android 12, garantendo un’esperienza software moderna e aggiornata.

Per ulteriori notizie, offerte e aggiornamenti vari dal mondo della tecnologia, continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto!