Saints Row: svelata la roadmap dei contenuti del 2023!

Tramite comunicato stampa, Deep Silver e Volition hanno svelato la roadmap completa dei contenuti in arrivo nel 2023 in Saints Row: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre si avvicina insistentemente il lancio di Dead Island 2, si torna a parlare anche di Saints Row (qui la nostra recensione completa!), il reboot dell’amatissima serie che non vedeva nuovi capitoli da Saints Row IV nel 2013. Pubblicato lo scorso anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, il gioco ha in programma tutta una serie di contenuti anche per il 2023. E tramite comunicato stampa, Deep Silver e Volition ne hanno svelato la roadmap, condividendo tutta una serie di dettagli piuttosto interessanti. Tre saranno i contenuti importanti in arrivo nei prossimi mesi per i possessori del Pass di Espansione del gioco, due nuovi distretti gratuiti, altri tre aggiornamenti sulla qualità di vita e un pacchetto cosmetico ispirato a Dead Island 2 per tutti i giocatori.

A guidare la carica c’è il Dead Island 2 Pack gratuito in uscita l’11 aprile. HELL-A incontra il Weird West in questo contenuto gratuito ispirato all’imminente massacro di zombi di Deep Silver. I giocatori possono vestire il loro boss con oggetti dello spericolato antieroe Jacob o dell’arguta atleta Amy. Possono anche infliggere shock e soggezione con una nuova arma, utilizzare una nuova emote molto swag ed evocare ricordi pungenti sulla spiaggia con un iconico cappello da fenicottero rosa e la statua di Carver lo Squalo per il loro quartier generale.

Saints Row torna ad espandersi: ecco la roadmap dei contenuti in arrivo nel 2023!

Successivamente, il più grande aggiornamento gratuito del gioco è previsto per maggio con Sunshine Springs, un nuovissimo quartiere aggiunto a Santo Ileso, insieme a una serie di cambiamenti nella qualità della vita (come il combattimento revisionato, la modalità Selfie e altro) e miglioramenti. Lo stesso giorno, i possessori del Pass di Espansione otterranno The Heist & The Hazardous, tre nuove missioni della storia ambientate a Sunshine Springs dove i Saints intraprendono un ambizioso colpo per vendicarsi dopo esser stati ingannati da un famoso attore…

Il secondo contenuto del Pass di Espansione arriverà a luglio; Doc Ketchum’s Murder Circus, una nuova modalità di gioco in solitaria che lasceremo alla vostra immaginazione, per ora. Inoltre, questo contenuto aggiungerà anche un altro aggiornamento gratuito della qualità della vita e l’aggiunta di nuove funzionalità. Infine, per agosto è prevista l’uscita del terzo, ultimo e più grande pacchetto del Pass di Espansione. Tieni d’occhio i nostri canali social per ulteriori notizie in merito. Agosto vedrà anche una seconda nuova espansione del distretto e un aggiornamento sulla qualità della vita gratuito per tutti i giocatori.

E questa era la roadmap di tutti i contenuti in arrivo nel 2023 in Saints Row! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!