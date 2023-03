Netflix: annunciata la data d’uscita de Il Caso Alex Schwazer!

Tramite comunicato stampa, Netflix ha annunciato la data d’uscita della docu-serie in 4 episodi Il caso Alex Schwazer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il catalogo di Netflix si aggiorna a ritmo serrato, sia per quel che riguarda la sezione film sia quella delle serie TV. Se, la scorsa settimana, vi abbiamo parlato di Inganno e solo ieri di La Vita che Volevi, oggi passiamo alle docu-serie con Il Caso Alex Schwazer. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha infatti svelato che la docuserie in quattro episodi prodotta da Indigo Stories arriverà solo su Netflix dal 13 aprile, in tutti i paesi in cui è attivo il servizio.

Con l’occasione è stato divulgato anche un interessante trailer, che trovate qua sotto. Il caso Alex Schwazer, docuserie ideata e diretta da Massimo Cappello, è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria.

Il Caso Alex Scwhazer arriva su Netflix: tra trailer, immagini ed uscita!

L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

E questo è quanto: l’uscita de Il Caso Alex Schwazer su Netflix è dunque fissata per il prossimo 13 aprile. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se la serie vi intriga o meno, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

