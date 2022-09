Recensione Saints Row PS4: ne avevamo bisogno?

Questa recensione sarà incentrata sulla versione PS4 di Saints Row. Il reboot del più estremo open world ci avrà convinti?

La nostra recensione basata sul reboot del più famoso “GTA clone” non sarà del tutto classica. Saints Row si propone infatti come un videogame puramente cross-gen e, come tale, dovrebbe garantire una giocabilità degna anche su console quali PS4 e Xbox One. Il mercato è ancora ambiguo e sono molti i player costretti a giocare con le proprie console di ottava generazione.

Noi di tuttoteK veniamo proprio incontro a chi, per motivi di mercato e no, è impossibilitato a fare il salto generazionale. La nostra recensione di Saints Row parte, infatti, da questo presupposto poiché è incentrata sulla nostra prova approfondita su PS4 liscia.

I Saints ritornano in città – Recensione Saints Row PS4

Questo Saints Row è, come detto in precedenza, un vero e proprio nuovo punto di partenza per la saga open world. I vari capitoli del franchise hanno subito via via una tendenza ad estremizzare la loro natura, partendo dal primo e il secondo che ricercavano un approccio più realistico, fino al terzo capitolo che premeva sull’acceleratore della pazzia e il quarto che, sebbene si staccasse dalla formula originale grazie all’implementazione dei superpoteri, aveva una sorta di filo conduttore che ci faceva capire di star giocando a un Saints Row: l’ironia e la parodia portate al limite.

Il reboot inizia dopo aver creato il nostro personaggio con una prolessi che ci proietta in un futuro dove il clan dei Saints, formato da noi e i coinquilini Kevin, Eli e Neenah, è ormai diventato un impero e, per un motivo a noi sconosciuto, verremo praticamente seppelliti vivi. Dopo questo flash forward inizia ufficialmente la nostra avventura volta a spiegarci l’origine del clan in quel di Santo Ileso: il nostro parco giochi che, questa volta, è fortemente ispirato ai paesaggi del New Mexico.

Dopo una serie di missioni principali faremo la conoscenza dei nostri migliori amici citati in precedenza, dei vari clan nemici e dei militari della Marshall che fanno un po’ le veci degli STAG per Saints Row: The Third.

La premessa che porta poi alla formazione dell’impero criminale rappresenta l’animo della trama: i 4 compagni sono in difficoltà per via delle spese di affitto. La via più semplice è, per loro, iniziare a rapinare ed effettuare azioni fuorilegge con il fine di racimolare qualche spiccio. Credeteci se vi diciamo che, praticamente per tutta la storia, ciò che accade è una successione di scelte nonsense che fanno scaturire eventi nonsense. Non è però quell’assurdità mitigata dalla parodia e da citazioni che, nei capitoli precedenti, ci hanno strappato più di qualche sorriso. Si tratta essenzialmente di un mix mal riuscito che priva la trama e i personaggi di carattere.

Pew Pew – Recensione Saints Row PS4

In Saints Row abbiamo la possibilità di dedicarci alle missioni principali o alle quest secondarie sparse in giro per la mappa o azionabili dal nostro smartphone. Lo smartphone rappresenta il menù in-game che ci permetterà di effettuare diverse scelte, tra cui consultare la mappa, personalizzare il nostro boss, o selezionare le abilità. Nel titolo è infatti presente un sistema di livelli che ci garantirà di sbloccare potenziamenti passivi o attivi. Questi ultimi sono azionabili nelle fasi di combattimento e, più il nostro livello salirà, più questi buff saranno eccentrici e forti.

A livello di gameplay, il gioco si apre ufficialmente una volta sbloccato il quartier generale della nostra organizzazione: la Chiesa. Attraverso il QG, infatti, potremo gestire la rete dei Saints, comprando e piazzando proprietà in giro per la mappa. Ogni proprietà, dal meccanico, fino ad arrivare alla compagnia assicurativa e allo smaltimento rifiuti tossici, ci offriranno un ventaglio di nuove secondarie. Il fine di queste missioni è quello di “maxare” l’impresa garantendoci nuove armi, oggetti estetici e, soprattutto, fruttare più denaro.

Che siano quest principali o facoltative, però, il succo non varia. Le missioni si traducono in scenari alla John Wick dove dovremo uccidere decide e decine di nemici dall’intelligenza artificiale deficitaria, oppure in inseguimenti automobilistici che, per via della nuova meccanica di speronamento e per la possibilità di andare sul tettuccio per sparare, ci hanno ricordato un mix tra Bornout Paradise e Pursuit Force (dai, non sono l’unico a conoscerlo).

Lo shooting è molto basilare e, dopo qualche ora di gioco, l’unico motivo per il quale potrebbe risultare divertente è per via delle svariate tipologie di armi a disposizione. Il sistema di guida non ci ha convinti affatto. La sua anima è arcade e questo si evidenzia anche per via delle lunghissime derapate effettuabili. Nel più delle situazioni, dagli inseguimenti, alla guida ad alta velocità, abbiamo avuto l’impressione di controllare ben poco il veicolo. Chiaramente, il comparto tecnico su old-gen non aiuta affatto.

Personalizzazione

La punta di diamante del videogame è la personalizzazione. L’editing del personaggio è molto complesso, con possibilità di modificare le fattezze estetiche del boss in ogni suo aspetto, incluso il “pudore”. Anche il vestiario è molto variegato. Santo Ileso è ricco di negozi o baracchini in cui è possibile acquistare abbigliamento o accessori, così come i tatuaggi. Questi sono numerosissimi ma purtroppo non c’è la possibilità di spostarli o ridimensionarli.

La personalizzazione non si ferma assolutamente al nostro protagonista. A poter essere modificati completamente sono anche i mezzi di trasporto. Oltre all’estetica, sono disponibili potenziamenti per i singoli veicoli come il kit da fuoristrada, il gancio da traino e la piastra magnetica per gli elicotteri. Ogni auto ha inoltre un perk, dalla derapata più stretta, al catapultarci in aria premendo un tasto e così via.

In giro per la mappa potremo trovare degli oggetti che lampeggiano di viola. Aprendo lo smartphone e fotografandoli, li aggiungeremo alla nostra collezione e, successivamente, potremo posizionarli in giro per il nostro QG. Se neanche la personalizzazione della Chiesa vi basta, vi farà piacere sapere che anche armi e la crew stessa potranno essere modificate.

Come gira su PS4? – Recensione Saints Row PS4

Giocare a Saints Row su PS4 liscia ha prodotto in noi un forte effetto nostalgia. Questo perché ci ha ricordato i tempi in cui giocavamo a titoli cross-gen non così ben ottimizzati tra settima e ottava generazione sulla nostra Xbox 360. L’elenco di sbavature tecniche del nuovo open world di Volition è corposo, ma ci limiteremo a riassumerlo.

Una delle cose che salta subito all’occhio è il pop-up. Una volta messi alla guida, basterà guardare davanti a noi per vedere spuntare oggetti a pochi metri dalla vettura, così come pedoni ed edifici che acquisiscono le textures. L’apice, però, si raggiunge nelle missioni, con nemici che spawnano davanti al nostro naso di punto in bianco.

Il frame rate è tutt’altro che stabile, con picchi che superano i 30 fps e cali che sottostanno ai 20. Di bug ne abbiamo incontrati a bizzeffe. Dai più innocui come l’arma che, seppur selezionata non appare nelle nostre mani per un po’ di tempo, fino a intere missioni che abbiamo dovuto ripetere per colpa di obbiettivi che non venivano segnati come completati o per caricamenti infiniti.

Il concept di Santo Ileso ci è invece piaciuto ma, purtroppo, si rivela una città praticamente vuota. L’unico aspetto che arricchisce la vasta mappa sono i negozietti volti alla personalizzazione del personaggio. Un vero peccato. Anche perché, di modi per girare tra le vie della fittizia cittadina, ce ne sono a bizzeffe, inclusa la tuta alare.

Spoiler: no

Il titolo di questo paragrafo risponde alla domanda che ci siamo posti in partenza. Di questo reboot ne avevamo davvero bisogno? Beh, secondo noi no. Quello che manca in questo Saints Row è proprio ciò che ha sempre contraddistinto il franchise dai vari GTA e cloni, ovvero carattere. Aggiungeteci poi forti incertezze tecniche e il danno è fatto. Da grandi amanti della serie, ci auguriamo vivamente che Volition ritorni ad osare nuovamente, proponendo un Saints Row degno di possedere questo nome.

Comparto personalizzazione corposissimo

Il concept di Santo Ileso ci è piaciuto...

... ma si è rivelata una città vuota

Diversi bug che, spesso, hanno compromesso missioni

Pop-up troppo evidente e che comporta l'improvvisa apparizione di nemici

Ripetitivo

Trama e personaggi privi di carattere