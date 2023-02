Dead Island 2: il gioco è ufficialmente in fase Gold e… esce prima!

Sono passati quasi dieci anni dall’annuncio, ma ormai ci siamo: Dead Island 2 è ufficialmente in fase Gold ed è anche cambiata la data d’uscita, ma non preoccupatevi… esce prima!

Dead Island 2 è un gioco che probabilmente entrerà nella storia per i motivi più sbagliati. Uno sviluppo così travagliato ha difficilmente dato vita ad un prodotto, ma stavolta sembra che ci siamo: dopo innumerevoli rinvii, ben tre cambi di studio di sviluppo, il titolo portato a termine da Dambuster e Deep Silver è finalmente in arrivo. L’ultimo della lunga lista dei rinvii lo aveva piazzato al prossimo 28 aprile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One, ma nelle scorse ore proprio Deep Silver ha rilasciato delle nuove informazioni e… udite udite: Dead Island 2 è stato rinviato. Non posticipandolo però, ma (incredibilmente) anticipandone la data d’uscita.

Dead Island 2 arriverà dunque su PC e console il 21 aprile prossimo, ben una settimana prima rispetto a quanto programmato. Inoltre, tramite un Tweet sui canali ufficiali, Deep Silver ha anche annunciato che il gioco è entrato ufficialmente in fase Gold. Lo sviluppo è dunque completato e l’azienda passera alla copia su disco per la versione fisica, nel mentre gli sviluppatori continueranno il lavoro di polishing e prepareranno (quasi sicuramente) una patch day one. Vi lasciamo il Tweet qua sotto.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS — Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023

Dead Island 2 è in fase Gold ed esce… prima?

Dead Island 2 è ambientato a Los Angeles, alcuni mesi dopo gli eventi del primo capitolo. L’epidemia zombie ha, alla fine, raggiunto la città, che è stata ovviamente posta in regime di quarantena in risposta. Potrete scegliere il vostro protagonista fra sei diversi Slayers e la vostra unica missione sarà fuggire combattendo zombie a destra e a manca. Ciascun combattente avrà abilità uniche, così come una (speriamo) vasta gamma di personalizzazione.

Insomma, due buone nuove per un titolo che era ormai diventato vaporware: Dead Island 2 è ufficialmente in fase Gold ed uscirà ben sette giorni prima la data prevista! Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!