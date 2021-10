Mario Kart Tour: pronti per l’autunno?

Quando si parla di Nintendo e giochi di corsa, Mario Kart Tour non sembra essere ancora secondo a nessuno, soprattutto per gli eventi autunnali

Nonostante Mario Kart Tour abbia più di due anni sulle sue spalle, il titolo mobile per dispositivi iOS e Android ha annunciato alcune succose novità per l’imminente autunno. Del resto, che cosa c’è di meglio se non starsene al riparo dal freddo mentre si sfidano i propri amici in folli corse sul divano di casa propria? Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione assieme!

Mario Kart Tour: le nuove aggiunte

Come dichiarato sul profilo Twitter ufficiale di Mario Kart Tour, Nintendo ha confermato che per celebrare l’autunno ormai alle porte sarà tempo di aggiunte e festeggiamenti. Infatti, come testimoniato nelle numerose avventure del simpatico idraulico, qui si assisterà al potenziamento Tanooki e la Super Leaf.

Andando più nello specifico, la skin Tanooki sarà disponibile sia per il mitico protagonista che per l’affascinante principessa Rosalinda che era già apparsa nei due capitoli di un eccezionale Super Mario Galaxy per Wii. Oltre a questo, verrà aggiunta anche una pista proveniente direttamente dal capitolo per Wii chiamata Maple Treeway. Mica male come aggiunte, vero?

The 2nd Anniversary Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Next up is the Autumn Tour, featuring Wii Maple Treeway! A driver that uses the special skill that was hinted at yesterday will make their debut! pic.twitter.com/gLCwSR6OVw — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 1, 2021

Quindi, dopo il capitolo apparso per la prima volta su SNES nei primi anni Novanta e proseguito in altre console come Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance e Nintendo Switch, i personaggi della Grande N sono pronti a far mangiare la polvere ai loro avversari.

In ogni caso, visto che potrebbero arrivare ben presto altre succose novità, che ne dite di ingannare l’attesa andando a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!