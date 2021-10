The Ascent: quando la versione PS5?

Neon Giant, gli sviluppatori dietro all’apprezzato The Ascent, hanno di recente risposto agli utenti che chiedono sempre più a gran voce una versione PS5 del loro action RPG ad ambientazione cyberpunk. Il titolo (del quale potete trovare la nostra recensione qui) è disponibile infatti attualmente solo su PC e console di casa Microsoft, lasciando invece gli utenti Sony a bocca asciutta. Ma le cose potrebbero presto cambiare.

Pubblicato originariamente come esclusiva PC ed Xbox (sia Series X/S che One), nonché disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass, l’ultima fatica di Neon Giant è stata accolta positivamente da pubblico e critica. Il titolo è rimasto però fino ad oggi precluso ai possessori di console PlayStation, che di recente hanno iniziato a manifestare apertamente il desiderio di poter anche loro mettere le mani sul gioco.

Hello! Thanks for letting us know you'd like to see The Ascent on PS5! While we don't have anything to announce right now, we want you to know we hear you and the team are aware of the demand for a PS5 version. Keep an eye right here on our Twitter for updates!

— The Ascent (@AscentTheGame) October 1, 2021