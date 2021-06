Kena Bridge of Spirits: ecco i dettagli della Deluxe Edition

Kena Bridge of Spirits, l’affascinante titolo in salsa fantasy-cartoon di Ember Lab uscirà anche in versione Deluxe Edition, ecco i dettagli

Si sà: la scorsa generazione di console è stata dominata dallo strapotere di Sony. Il colosso giapponese ha saputo impreziosire l’arco vitale della sua console ammiraglia (l’allora PS4) con una miriade di esclusive che hanno saputo magistralmente imprimere il loro marchio a fuoco sul cuore della community videoludica. Per quanto riguarda la nuova generazione, alias la nona, quella di PS5 e Xbox Series X/S, Sony sembra intenzionata a ripetere interamente questo copione ormai già fortemente collaudato ed ecco quindi che sono già fioccate le esclusive (Demon’s Souls remake, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Spiderman Miles Morales e Godfall, solo per citarne alcune).

Tra le esclusive suddette c’è anche Kena: Bridge of Spirits che ha attirato l’attenzione di più di un paio di persone al reveal risalente a qualche mese fa, nelle ultime ore sono emersi nuove importanti informazioni riguardanti la Deluxe Edition del gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Kena Bridge of Spirits: la Deluxe Edition include item virtuali di tutto rispetto

Il fatto che l’affascinante gioco in salsa cartoon-fantasy abbia continuato a sembrare impressionante in ogni apparizione successiva al reveal non ha fatto che alimentare l’attesa che lo circonda. Ora, a poco più di due mesi dall’annuncio di Kena Bridge of Spirits, lo sviluppatore Ember Lab ha fornito dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla Digital Deluxe Edition.

Come riferito in un recente tweet, la Digital Deluxe Edition di Kena includerà la colonna sonora digitale, una bacchetta Kena argenta unica e una skin Rot dorata, oltre al gioco stesso, ovviamente. La versione in questione Costerà 49,99 dollari, rispetto ai 39,99 dell’edizione standard (al cambio il prezzo dovrebbe attestarsi sui 49,99 euro per la Deluxe e 39,99 per la standard). Nel frattempo, lo sviluppatore ha anche affermato nei tweet successivi che mentre spera di “esplorare opportunità per un’edizione fisica” su tutta la linea, per ora il team è completamente concentrato sul lancio del gioco stesso. Kena: Bridge of Spirits uscirà per PS5, PS4 e PC (come esclusiva di Epic Games Store) il 24 agosto.

