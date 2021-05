Deathloop: svelati dettagli di gameplay e il supporto al DualSense

L’attesissimo Deathloop sviluppato da Arkane Studios, in arrivo tra ancora qualche mese, è tornato per svelare nuovi dettagli di gameplay: tra “reprise”, “periodi” e il supporto al DualSense, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

Per poter mettere finalmente le mani su Deathloop dovremo aspettare sfortunatamente ancora qualche mese. Nell’attesa però, ecco che sono arrivati nuovi dettagli sul titolo sviluppato da Arkane Studios: oltre alla miriade di trailer che sono usciti finora, su PlayStation blog è stato recentemente pubblicato un nuovo articolo che approfondisce vari aspetti legati al suo gameplay, spiegando alcune meccaniche di gioco. Nell’articolo si parla di meccaniche di gameplay chiamate “reprise”, “periodi di tempo” e del supporto al DualSense di PS5: vediamo quindi di seguito cosa significano e cosa dovremo aspettarci in Deathloop.

Le varie meccaniche di gameplay e il supporto al DualSense di Deathloop

Il direttore creativo Dinga Bakaba ci ha tenuto innanzitutto a distinguere il gioco dal classico rogue-lite. Come specificato nell’articolo, si possono trasferire “alcuni elementi” tra un loop e l’altro, ma la morte non è definitiva. Al contrario, verranno assegnati dei “reprise”, che in sostanza daranno per tre volte la possibilità di continuare dopo la morte. La condizione da rispettare è una sola: si dovrà trovare il cadavere del proprio corpo.

Inoltre, sebbene la storia non si svolga propriamente in tempo reale, sono presenti quattro “periodi di tempo” che modificano le attività, le storie, e in generale il vostro approccio nei vari distretti. Può accadere anche che in base al periodo il vostro obbiettivo si trovi in zone diverse. È possibile passare da un periodo di tempo all’altro dal menu rapido, ma ciò potrebbe portare al verificarsi di alcune ripercussioni, sia positive che negative. Un esempio potrebbe essere il salvataggio di un personaggio che più tardi può sbloccarvi l’accesso verso una nuova area.

Altri elementi di gameplay importanti in cui si parla in quest’articolo di Deathloop sono le Slab, che offrono al giocatore abilità uniche, i Trinket, ovvero upgrade per le vostre armi, un tool per hackerare le torrette e soprattutto il supporto al DualSense. Essendo il titolo un’esclusiva PS5 per un anno dal lancio, Deathloop trarrà pieno vantaggio dal DualSense. Per esempio, nel caso si inceppi la pistola, il grilletto adattivo del controller si bloccherà, così da impedirvi fisicamente di sparare. Quando si finiranno le munizioni, l’effetto speciale del trigger quando si spara scomparirà: non solo quindi ve ne renderete conto visivamente tramite l’HUD a schermo, ma anche tramite il tatto. Ogni singola arma avrà pure un feeling leggermente diverso dalle altre.

Se volete rimanere aggiornati su Deathloop e sui più importanti titoli del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.