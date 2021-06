Epic Games Store: ecco i prossimi giochi gratis!

Epic Games ha già annunciato, come di consueto, quali saranno i prossimi giochi gratis disponibili sul proprio store, scopriamoli insieme

Dopo la “bomba” lanciata diversi giorni fa con Among Us, l’Epic Games Store torna a regalare nuovi giochi gratis come di consueto. Quali saranno stavolta? Sonic Mania e Horizon Chase Turbo sono i nuovi nomi, iniziate a segnarveli. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Epic Games Store: ecco fino a quando sarà possibile scaricare i nuovi giochi gratis

Sonic Mania e Horizon Chase Turbo, alias i nuovi giochi gratis dello store di Epic Games saranno scaricabili gratuitamente dal 24 giugno al 1 luglio. tali titoli andranno ovviamente a sostituire Hell is Other Demons e Overcooked 2, che normalmente costano rispettivamente 7,99 euro e 19,99 euro ma attualmente possono essere scaricati gratuitamente fino al 24 giugno.

Epic ha affermato a gennaio che l’Epic Games Store aveva attirato oltre 160 milioni di utenti su PC dal lancio nel dicembre 2018. La società ha distribuito titoli gratuiti su base settimanale dal lancio dello store, inclusi 103 giochi nel 2020, per un valore complessivo di 2,407 dollari in base ai prezzi statunitensi. Epic ha affermato che gli utenti hanno rivendicato oltre 749 milioni di titoli gratuiti l’anno scorso.

Lo stesso publisher, inoltre, ha speso quasi 12 milioni di dollari per assicurarsi titoli per i suoi regolari omaggi di giochi gratuiti per un periodo di nove mesi, secondo un documento pubblicato come parte della battaglia legale tra il colosso in questione e Apple (trattasi comunque di “spiccioli” se paragonati ai ricavi della società che può vantare in curriculum un certo Fortnite).

Tutto ciò dimostra comunque che Epic ha regalato 38 giochi durante i primi nove mesi del negozio, ognuno dei quali ha comportato il pagamento ai propri sviluppatori di un diverso “prezzo di riscatto”. Titoli come Super Meat Boy, World of Goo e Rime costano a Epic 50.000 dollari o meno, mentre altri tre giochi costano più di 1 milione di dollari: Subnautica (1,4 milioni), Mutant Year Zero (1 milione) e Batman Arkham Collection (1,5 milioni).

E voi cosa ne pensate? Avete già provato in precedenza i nuovi titoli gratuiti offerti da Epic? Pensate di provarli nuovamente?