GhostWire: Tokyo supporterà la tecnologia Ray Tracing

GhostWire: Tokyo, sviluppato da Tango Gameworks in esclusiva per PlayStation 5, sarà disponibile in 4K e supporterà la tecnologia Ray Tracing

GhostWire: Tokyo, in sviluppo presso Tango Gameworks e destinato ad arrivare in esclusiva su PlayStation 5, sarà disponibile in 4k dinamico e supporterà la tecnologia di Ray Tracing. Il videogioco, secondo quanto è possibile vedere sulla sua pagina ufficiale su PlayStation.com, farà inoltre utilizzo del grilletto additivo del controller DualSense. Non ci sono al momento certezze sulla data di pubblicazione del titolo, che dovrebbe comunque essere rilasciato prima della fine dell’anno.

Cosa comporta l’implementazione del Ray Tracing per GhostWire: Tokyo

Il Ray Tracing è un algoritmo di rendering che modella i soggetti 3D tenendo conto della direzionalità delle fonti di luce e, di conseguenza, conferirà alla grafica di GhostWire: Tokyo un maggiore senso di realismo. Il gioco, come si è detto, è inoltre caratterizzato dall’utilizzo del 4k Dinamico e, alla luce di quel poco che è stato rivelato, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano lavorando per far convivere queste due tecnologie. Altri giochi, come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, supportavano sì entrambe le tecnologie, ma non davano la possibilità al giocatore di attivarle in contemporanea.

Non è chiaro quanto dovremmo attendere per avere ulteriori notizie riguardanti il gioco, anche se esiste una possibilità che venga rilasciata qualche dichiarazione durante il prossimo E3, che avrà inizio il 12 Giugno. L’aspetto di GhostWire: Tokyo su cui si hanno più informazioni è la sua trama: il 99% della popolazione di Tokyo scompare in concomitanza con l’invasione di strani spiriti maligni; il protagonista dovrà utilizzare i suoi poteri sovrannaturali per sconfiggere gli invasori e risolvere il mistero delle sparizioni.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se siete invece interessati ad acquistare uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.