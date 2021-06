Shin Megami Tensei 5: il nuovo trailer di gameplay vi sorprenderà!

L‘attesissimo Shin Megami Tensei 5 torna a mostrarsi in un’accattivante trailer di gameplay che vi proponiamo in quest’articolo

Shin Megami Tensei 5 ha finalmente ottenuto una data di uscita e dettagli sul gameplay all’E3 2021, e ora iniziano ad arrivare notizie al riguardo, trailer inclusi. Poco prima della sua grande rivelazione, è trapelato che il gioco in questione sarebbe arrivato su Nintendo Switch a novembre, con Nintendo che in seguito ha confermato che il titolo sarebbe stato lanciato esclusivamente per i sistemi Switch in Giappone l’11 novembre, quindi in tutto il mondo il 12 novembre. Dopo il reveal in pompa magna alla conferenza della casa di Kyoto, già oggi siamo in grado di darvi nuove notizie sul titolo e, soprattutto, farvi ammirare nuovi spezzoni di giochi freschi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Shin Megami Tensei 5: l’ultimo trailer di gameplay vi permette di calarvi a pieno nel mood del gioco

Lo sviluppatore Atlus e il publisher Nintendo stanno finalmente mostrando Shin Megami Tensei 5 in tutto il suo splendore, potete giudicare voi stessi dal trailer di gameplay che vi proponiamo qui in basso. Si tratta dello stesso filmato che è stato mostrato durante il Nintendo Direct giapponese all’E3 2021. Il video offre una visione piuttosto chiara di come si svolgerà effettivamente il gioco.

Interfaccia utente rivista, piccole modifiche al sistema Press Turn, modifiche alla conversazione con i demoni e una grafica accattivante fanno sì che questo si distingua dall’ultimo gioco della serie principale e dal suo “lato B”, Shin Megami Tensei IV e Shin Megami Tensei IV : Apocalipse.

Tra alcuni splendidi demoni e modelli di personaggi, animazioni francamente impressionanti e un mondo completamente arricchito, è sicuro dire che SMTV sta usando tutta la potenza messa a disposizione da Nintendo Switch per andare davvero al di là di ciò che abbiamo visto dalla serie negli ultimi anni.

Shin Megami Tensei 5 è stato annunciato a gennaio 2017 e fino a questo mese abbiamo sentito parlare molto poco del gioco. Vi ricordiamo che il titolo in questione arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 12 novembre in tutto il mondo.

