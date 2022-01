Horizon Forbidden West è ufficialmente in fase gold!

Nelle scorse ore, Guerrilla Games ha confermato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase gold: siete pronti a mettere mano sulla nuova avventura di Aloy?

Febbraio sarà decisamente un mese infernale, forse ai livelli dello scorso settembre. Dying Light 2 ed Elden Ring sono i primi due nomi altisonanti che ci vengono in mente, oltre che, ovviamente, il protagonista di questo articolo. Horizon Forbidden West è il sequel diretto di Zero Dawn, con cui si scambia giusto sei mesi in termini di narrativa, ed arriverà il prossimo 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Considerando quanto siano alte le aspettative, visto anche quanto mostrato dalla stessa Sony nel corso del tempo e quanto sia stato amato il primo capitolo, è indubbio pensare che Forbidden West sia uno dei titoli più attesi di tutto il 2022.

Con l’avvicinarsi della data d’uscita, sono state svelate tantissime nuove informazioni, da alcuni chiarimenti in merito all’età della protagonista, alle dimensioni della mappa open world e così via. Vi abbiamo riassunto tutto in un articolo dedicato alle cose da sapere prima di iniziare a giocare Horizon Forbidden West, quindi… prego. Recentemente, Guerrilla Games ha utilizzato il suo canale ufficiale Twitter per annunciare che la nuova avventura di Aloy è ufficialmente entrata in fase Gold. Vi lasciamo il tweet qua sotto.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI — Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022

Horizon Forbidden West è in fase Gold: ormai ci siamo!

Come sempre, questo vuol dire che lo sviluppo del gioco è ufficialmente terminato ed è quindi pronto per essere inviato in produzione. Guerrilla è sempre e comunque al lavoro sul perfezionamento e la pulizia di Horizon Forbidden West, che vedrà arrivare una patch day one piuttosto corposa che ne andrà ad aumentare drasticamente le dimensioni, per eliminare glitch e bug di varia natura.

E quindi nulla, ci siamo: anche Horizon Forbidden West è ufficialmente entrato in fase Gold. Fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo titolo di Guerrilla Games, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!