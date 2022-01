Horizon Forbidden West: quali saranno le dimensioni della mappa?

In questo articolo faremo un po’ di chiarezza sulle dimensioni della mappa di Horizon Forbidden West, il nuovo titolo di Sony e Guerrilla Games

Tra i tanti titoli in uscita a febbraio, Horizon Forbidden West è certamente quello più atteso dagli utenti PlayStation. Horizon Zero Dawn è stato accolto in maniera estremamente positiva e ora tantissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo.

Ormai mancano poco più di tre settimane all’uscita del titolo, ma nonostante ciò molti fan continuano ad essere desiderosi di saperne sempre di più. In particolare negli ultimi tempi tantissimi giocatori continuano a chiedersi quali saranno le dimensioni della mappa di Horizon Forbidden West. Per molte persona una domanda del genere potrebbe sembrare superflua ma, dato che stiamo parlando di un titolo open world, è lecito domandarsi quanto ci sarà da esplorare all’interno del gioco.

Al momento Guerrilla non ha rivelato con esattezza quanto sarà grande la mappa di Forbidden West, ma ha rilasciato delle dichiarazioni in grado di aiutarci a farci un’idea sulle dimensioni del mondo di gioco e in questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Horizon Forbidden West punterà maggiormente sulla densità

Horizon Zero Dawn è ambientato in ciò che un tempo erano gli Stati Uniti nordoccidentali e permette ai giocatori di esplorare in parte il Colorado, il Wyoming e lo Utah. Nel complesso il mondo di gioco del primo capitolo si estendeva per oltre 64Km, ma purtroppo non vantava un gran numero di punti d’interesse degni di nota. Chi ha giocato Horizon Zero Dawn infatti sa bene che la mappa era composta prevalentemente da rovine e zone naturali che, per quanto suggestive, offrivano ben poche possibilità di esplorazione.

Adesso però sembra proprio che Guerrilla abbia deciso di adottare una filosofia molto diversa. Mathijs de Jonge, il game director del gioco, ha infatti dichiarato che il team di sviluppo si è concentrato molto sull’offrire ai giocatori più cose da fare. Questo vuol dire che esplorando il mondo di gioco finirete sicuramente con l’imbattervi in molti più luoghi interessanti e in tante attività diverse. Inoltre Mathijs ha anche affermato che, in termini di mere dimensioni, la mappa di Horizon Forbidden West sarà leggermente più grande rispetto a quella del primo capitolo. Insomma, se temevate che il mondo di gioco fosse piccolo e spoglio, grazie a queste informazioni sarete finalmente in grado di tirare un sospiro di sollievo.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio per PS4 e PS5.