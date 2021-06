Elden Ring supporterà l’update next gen gratuito

Bandai Namco ha confermato che Elden Ring beneficerà dell’update next gen gratuito, così da permettere l’aggiornamento senza costi aggiuntivi

La giornata di ieri è senza ombra di dubbio stata caratterizzata dal gameplay reveal di Elden Ring, che si è mostrato nel corso Summer Game Fest Kickoff, con tanto di data di uscita. Dopo essersi fatto attendere a lungo, il gioco realizzato da From Software e George R. R. Martin sembra avere, almeno per il momento, rispettato tutte le aspettative, grazie al brutale look dark fantasy che tutti i fan si auguravano di vedere in una simile produzione. Ovviamente, il trailer in questione è stato solo l’incipit di una serie di informazioni che hanno iniziato a diffondersi in rete, tra le quali figura quella relativa all’update next gen.

Elden Ring: confermato l’update next gen gratuito

Oltre ai dettagli relativi all’ambientazione e alla storia del gioco, comparsi sul sito ufficiale e che vi abbiamo già riportato, il publisher Bandai Namco ha anche fatto chiarezza in merito all’update next gen per la produzione From Software. E quanto diramato non potrà che fare la felicità dei giocatori: gli acquirenti del titolo in versione PS4, difatti, potranno procedere all’upgrade per PS5 senza nessun costo aggiuntivo; ovviamente, lato Microsoft, sarà supportato lo Smart Delivery, sia su Xbox One che su Xbox Series X/S, così che anche in questo caso non sarà necessario acquistare il tutto due volte.

Si tratta sicuramente di una feature che non potrà non rendere felici tutti coloro che metteranno le mani sull’attesa produzione, che vi ricordiamo essere attualmente prevista per il 21 Gennaio 2022, ovviamente nelle versioni PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Che cosa ne pensate dell'iniziativa Bandai Namco?