Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Horizon Forbidden West è ormai prossimo all’uscita, per l’occasione siamo tornati con una breve guida su cosa sapere in attesa dell’uscita del gioco

Come saprete già Horizon Forbidden West segna il prossimo capitolo di Aloy, che torna su PS5 e PS4 il mese prossimo. Ambientato mezzo anno dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn, la protagonista si sta dirigendo a ovest per salvare ancora una volta il mondo da pericoli sconosciuti. In questo secondo round aspettatevi molto di più di quanto esposto nel primo gioco, questa volta con nuove armi, abilità, amici, nemici e robo-cattivi. Nonostante Horizon Forbidden West fosse atteso per la fine dell’anno scorso, Sony e Guerilla Games hanno spostato la data di uscita a Febbraio 2022 per assicurarsi che il gioco sia il migliore possibile. Agli sgoccioli dell’attesa, vogliamo dedicarvi una breve guida su cosa sapere prima dell’uscita di Horizon Forbidden West.

Meglio tardi che mai

Durante la Gamescom Opening Night Live 2021 il game director di Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge, ha rivelato che la prossima avventura di Aloy uscirà il 18 febbraio 2022. Questa nuova data di rilascio spinge il gioco notevolmente avanti rispetto alla sua finestra di lancio iniziale del 2021. Jonge ha parlato di come il team sia stato “enormemente colpito dalla pandemia globale” durante lo sviluppo: “Ci siamo adattati a nuovi work-flow e a tante altre sfide”, ha detto Jorge, “mantenendo il nostro team al sicuro e dando la priorità a un sano equilibrio tra lavoro e vita privata”. Sony e Guerrilla hanno anche confermato che Horizon Forbidden West arriverà su PS4 e PS5 al suo lancio. Inizialmente, quindi, non c’è una data definita per PC.

Almeno per ora quindi, se volete giocare a Horizon Forbidden West, avrete bisogno di una PS5 o di una PS4 (magari Pro). Nonostante il suo predecessore sia uscito su PC, non ci sono garanzie che Horizon Forbidden West seguirà lo stesso percorso. “Per chiarire le idee, rilasciare un titolo AAA first-party su PC non significa necessariamente che ogni gioco ora arriverà su PC”, ha detto Herman Hulst, capo di PlayStation Worldwide Studios. “Nella mia mente, Horizon Zero Dawn era un ottimo titolo da adattare su PC. Non abbiamo piani per il giorno e la data (delle uscite su PC) e rimaniamo impegnati al 100% con l’hardware dedicato.”

Sviluppo ibrido – Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

“Con l’SSD della PS5, non ci saranno praticamente schermate di caricamento”, ha detto il direttore del gioco Mathijs de Jonge in un recente diario di sviluppo, facendo eco alle dichiarazioni di Mark Cerny e di molti altri sviluppatori PS5. “In un gioco open-world come Horizon Forbidden West, aprire la mappa e viaggiare velocemente da un capo all’altro o ripartire da un checkpoint, sarà super veloce. Quando avvii il gioco, sei direttamente proiettato nell’azione”. È interessante notare che de Jonge ha anche detto che “molto dello sviluppo ha avuto luogo su PlayStation 4, e anche molto del playtesting viene fatto su PlayStation 4. Quindi ci stiamo assicurando che i proprietari di quella console abbiano una grande esperienza e che il gioco abbia un aspetto fantastico anche sulla vecchia console”.

Chiunque compri il gioco su PS4 potrà anche approfittare di un aggiornamento gratuito per PS5 quando sarà pronto a fare il salto alla new-gen. Insomma, un processo di sviluppo ibrido per accontentare tutta l’utenza delle console di casa Sony.

Storie dall’Ovest – Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

In un post sul PlayStation Blog, Guerrilla ha condiviso un po’ di sinossi per stuzzicare i fan in attesa di Horizon Forbidden West. “Horizon Forbidden West continua la storia di Aloy che si sposta a ovest in un’America del futuro per affrontare una frontiera maestosa ma pericolosa, dove dovrà affrontare macchine impressionanti e nuove e misteriose minacce”. Tuttavia, il trailer del gioco ci dice qualcosa di più. I punti di riferimento mostrano chiaramente una San Francisco post-apocalittica, con un Golden Gate Bridge che è stato superato dal verde e il Palazzo delle Belle Arti rovinato e sott’acqua. Possiamo anche vedere che Sylens ha ancora un ruolo da svolgere, così come tante altre tribù. In un video separato, Mathijs de Jonge ha confermato che lo stesso Forbidden West si estende dallo Utah alla costa del Pacifico, creando una mappa di gioco che è “un po’ più grande” di quella di Horizon Zero Dawn.

Aloy si dirige verso il Forbidden West per scoprire la causa di una strana ruggine cremisi che sta uccidendo piante, animali e tribù, oltre a trasformare il meteo in una tempesta perenne. Come già detto, incontrerà nuove tribù e affronterà dozzine di nuove creature mentre cerca un modo per curare la piaga. L’ultimo video, qui di seguito, ci mostra la tribù Tenakth che usa la fauna locale come armi, oltre ad alcune nuove creature da combattere.

Gameplay, gameplay e ancora gameplay – Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

“Aloy avrà nuovi strumenti per aiutarla nel suo cammino, spiega Ben McCaw, direttore narrativo di Guerrilla Games sul PlayStation Blog. “Il Pullcaster accelera l’arrampicata, tirandola rapidamente fuori dai guai; lo Shieldwing le permette di scendere in sicurezza da grandi altezze (o di sorprendere i nemici dall’alto); e con la Maschera da sub un intero nuovo mondo sottomarino è aperto all’esplorazione. Per non parlare dei grandi aggiornamenti al suo Focus, che ora mostra aree che permettono il free-climbing e le dà la possibilità di sfruttare più macchine per le cavalcature o per il combattimento“. Poi continua: “la grande, grande maggioranza del gioco si svolge nel Forbidden West”, alludendo al potenziale di tante piccole sezioni del gioco che non si svolgono lì.

Aloy ha trascorso i sei mesi tra un gioco e l’altro cercando di trovare una cura per il Red Blight che è un segno di malfunzionamento della biosfera del pianeta. Ora ha viaggiato verso il Forbidden West per unirsi ai suoi alleati per la prossima fase del suo piano. Questo suggerisce che il gioco inizierà in effetti nell’ambientazione del Colorado del gioco originale, Horizon Zero Dawn, con Aloy e compagnia che viaggeranno verso questa nuova località. Si è anche capito che Horizon Forbidden West includerà missioni secondarie più sofisticate rispetto all’originale. Mathijs de Jonge a riguardo ha dichiarato: “C’è molta più varietà in questo senso, un maggior senso di realizzazione che si ottiene effettivamente qualcosa di bello in cambio per fare queste missioni. Questo era un altro aspetto in cui sentivamo di avere un certo margine di miglioramento. Così si ottiene un’arma o un outfit cool, qualcosa di davvero utile per la prossima missione o attività”.

Combattimento migliorato – Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

In termini di combattimento, in Horizon Forbidden West sarete in grado di utilizzare i banchi di lavoro per aggiornare le vostre armi e abiti sbloccando nuovi perk, slot mod e abilità. C’è anche un livello più alto di personalizzazione e nuove abilità da sbloccare. Anche l’albero delle abilità viene potenziato. “In Horizon Zero Dawn, le abilità venivano acquistate e sbloccate man mano che si saliva di livello”, spiega Dennis Zopfi, Lead Combat Designer di Guerrilla. “Mentre questo principio rimane nel sequel, abbiamo completamente ridisegnato l’albero delle abilità con tratti e abilità aggiuntive; all’interno dell’albero, le abilità sinergizzano anche con quelle che sono già presenti sugli outfit o che devono essere sbloccate su di essi.”

Inoltre, secondo Guerrilla, l’obiettivo per il combattimento è quello di “mergere” meglio il combattimento a distanza e quello in mischia. Uno dei modi in cui lo sviluppatore lo sta facendo è attraverso la nuova funzione Valor Surge. “Quando si tratta di combattimenti a cavallo, il giocatore dovrà adattarsi e decidere chi far fuori per primo e nel modo più efficace; i nemici umani hanno armi, attacchi e abilità che le macchine non hanno e viceversa, quindi si completano a vicenda”.

Musica maestro – Horizon Forbidden West: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Dulcis in fundo, Guerilla e Sony hanno rilasciato la prima traccia della colonna sonora di Horizon Forbidden West su vari servizi di streaming. Per la precisione, la traccia in questione è quella presente nel primo trailer del gioco. L’eminente compositore di videogiochi olandese Joris de Man ha scritto l’intera colonna sonora del prossimo capitolo, intitolata “Promise of the West”. A detta del compositore, la OST sarà un mix dinamico tra epica, elettronica e tanto altro ancora. Insomma, tanto hype anche sul lato musicale.

Siamo agli sgoccioli (finalmente)

Bene amici, questi erano i nostri “cosa sapere” in attesa di Horizon Forbidden West. L’attesa è quasi finita, il titolo sarà sugli scaffali tra meno di un mese e francamente noi non vediamo l’ora. Fateci sapere nei commenti quanto hype avete, e come sempre non dimenticate di seguire tuttoteK per ulteriori guide, news e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, consultate il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!