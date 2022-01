Horizon Forbidden West: qual è l’età di Aloy?

In questo articolo su Horizon Forbidden West aiuteremo i lettori a capire qual è l’età di Aloy, la letale guerriera protagonista del gioco

Horizon Forbidden West è il secondo titolo della serie di Horizon sviluppato da Guerrilla Games e anche in questo nuovo capitolo i giocatori potranno vestire i panni di Aloy. Aloy è una giovane guerriera molto capace appartenente alla tribù dei Nora e vivendo la storia di Horizon Zero Dawn i giocatori hanno avuto modo di affezionarsi a lei.

Sin da quando venne mostrato il primo trailer i giocatori sono rimasti molto colpiti dall’aspetto della protagonista, dato che appare molto diversa rispetto al primo capitolo. Una piccola ma rumorosa fetta di fan ha mosso delle critiche tanto aspre quanto infantili a questo cambio di design, ma altri invece si sono dimostrati genuinamente interessati al cambiamento.

Nello specifico ci sono molti membri della community che vorrebbero sapere quanti anni abbia ora Aloy, dato che sembra essere passato un po’ di tempo dagli avvenimenti del primo capitolo. Per fare un po’ di chiarezza sulla questione abbiamo quindi deciso di scrivere questo breve articolo, dove vi aiuteremo a capire l’età di Aloy in Horizon Forbidden West.

Una scelta autoriale

In Horizon Zero Dawn non viene mai rivelato quanti anni abbia di preciso la protagonista, ma per fortuna è abbastanza facile supporre la sua età. Infatti, basandosi sul suo aspetto e su diversi indizi presenti nel primo capitolo, i fan hanno stabilito che Aloy abbia all’incirca 19 anni.

Horizon Forbidden West però è ambientato solamente 6 mesi dopo gli avvenimenti del primo capitolo e di conseguenza Aloy potrebbe avere al massimo vent’anni. Questo vuol dire che il cambio di design della protagonista non è dovuto al passare del tempo, ma bensì a una precisa scelta autoriale. Probabilmente infatti Guerrilla ha semplicemente deciso di investire tempo e risorse per creare un modello più realistico che rispecchiasse maggiormente la loro visione di Aloy.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio per PS4 e PS5.