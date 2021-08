Migliori videogiochi in uscita: Settembre 2021 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Settembre 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il mese di Agosto è ormai terminato: entriamo nel mese di autunno con una nuova lineup di videogiochi!

Tra i nuovi arrivi iniziamo subito con Life is Strange: True Colors! Terzo capitolo dell’omonimo franchise, True Colors segue la storia di Alex e le sue indagini a seguito della morte del fratello Gabe: per scoprire la verità, la ragazza dovrà sfruttare il suo talento nel leggere le emozioni delle persone e svelarne i segreti e le bugie. Altro arrivo interessante è Lost Judgment. Ritroveremo il detective Takayuki Yagami, stavolta impegnato in un’investigazione in una scuola superiore. Siete pronti a numerosi minigiochi a ritmo di musica e sport?

Parliamo ora di indie. Tra i migliori videogiochi in uscita di Settembre 2021 segnaliamo Lake, un’avventura decisamente particolare. Vestirete i panni di Meredith, una giovane donna che torna nella sua cittadina d’origine per prendere il posto di suo padre nell’attività di postino del paese. A bordo del vostro fidato camioncino dovrete consegnare la posta ai diversi residenti del paese, intessendo nuove relazioni e scoprendo i segreti di una città che all’inizio sembrava piuttosto sonnacchiosa… In arrivo anche The Artful Escape, una storia di ambizione e crescita che vede protagonista Francis Vendetti, nipote di un famosissimo musicista e che fatica a trovare la propria strada nella vita e nella musica.

Per la rubrica “graditi ritorni” segnaliamo con molto piacere El Shaddai: Ascension of the Metatron. Pubblicato originariamente nel 2011 su PlayStation3 e Xbox 360, questo gioco di ispirazione biblica vi affascinerà frazie al suo stile artistico unico nel suo genere e la storia epica. In arrivo anche Death Stranding Director’s Cut, la versione riveduta e corretta dell’omonimo titolo per PlayStation 5, che propone alcune migliorie al sistema di gioco e alcuni contenuti inediti. Infine, per iOS e Android è in arrivo Pokémon Unite. Dopo il suo debutto su Switch, i fan dei Pokémon potranno scatenarsi in avvincenti duelli anche su mobile.

Migliori videogiochi in uscita: Settembre 2021 | Elenco

<Lake – 1 settembre – XBO, PC

Rogue Spirit – Steam Early Access – 1 settembre – PC

Demon Gaze Extra – 2 settembre – PS4, Switch

WRC 10 – 2 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

El Shaddai: Ascension of the Metatron – 2 settembre – PC

Pathfinder: Wrath of the Righteous – 2 settembre – PC

RICO London – 2 settembre – PS4, XBO, Switch, PC

Big Rumble Boxing: Creed Champions – 3 settembre – PS4, XBO, Switch, PC

The Medium – 3 settembre – PS5

Kitaria Fables – 3 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Chernobylite – 7 settembre – PS4, XBO

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – 7 settembre – PS4, PS5, PC

Sonic Colors: Ultimate – 7 settembre – PS4, XBO, Switch, PC/p>



Dull Grey – 8 settembre – PC

Struggling – 8 settembre – PS4, XBO

The Artful Escape – 9 settembre – XBO, XSX, PC

Toy Soldiers HD – 9 settembre – PS4, XBO, Switch, PC

Ultra Age – 9 settembre – PS4, Switch

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – 9 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Residual – 9 settembre – XBO, XSX, Switch, PC

Life Is Strange: True Colors – 10 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia

Lost in Random – 10 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

NBA 2K22 – 10 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Tales of Arise – 10 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

WarioWare: Get It Together! – 10 settembre – Switch

Kraken Academy – 10 settembre – PC

Deathloop – 14 settembre – PS5, PC

BanG Dream! Girls Band Party! – 16 settembre – Switch

Eastward – 16 settembre – Switch, PC, Mac

Metallic Child – 16 settembre – Switch, PC

Skatebird – 16 settembre – XBO, Switch, PC

Aragami 2 – 17 settembre – PS5, XSX, Switch, PC

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition – 17 settembre – Switch

Nexomon – 17 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Tails of Iron – 17 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Kena: Bridge of Spirits – 21 settembre – PS4, PS5, PC

Blood Bowl 3 – Early Access – 21 settembre –PC

Sheltered 2 – 21 settembre – PC

Pokémon Unite – 22 settembre – iOS, Android

Diablo II: Resurrected – 23 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Sable – 23 settembre – XSX, PC, Mac

Death Stranding Director’s Cut – 24 settembre – PS5

Dragon Ball Z: Kakarot – 24 settembre – Switch

Lost Judgment – 24 settembre – PS5, XSX, Switch, PC

AWAY: The Survival Series – 28 settembre – PS4, PS5, PC

Ghostrunner – 28 settembre – PS5, XSX

Lemnis Gate – settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

New World – 28 settembre – PC

Outer Wilds: Echoes of the Eye – 28 settembre – PS4, XBO, PC

Synthetik 2 – Steam Early Access – 29 settembre – PC

Astria Ascending – 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Darksiders III – 30 settembre – Switch

Doctor Who: The Edge of Reality – 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

Hot Wheels Unleashed – 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch, PC

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki – 30 settembre – PS4

Mary Skelter Finale – 30 settembre – PS4, Switch

Melty Blood: Type Lumina – 30 settembre – PS4, XBO, Switch, PC

Rogue Lords – 30 settembre – PC

Bonfire Peaks – 30 settembre – PS4, PS5, Switch, PC