Fortnite: ecco l’orario dell’aggiornamento della season 7

L’aggiornamento della season 7 di Fortnite ha un orario, stando anche al countdown pubblicato sul canale ufficiale YouTube del gioco. Scopriamolo insieme

Il nuovo update del titolo battle royale targato Epic Games è in arrivo domani. Numerosi sono stati i leak, rumor e le anticipazioni relative proprio a questa nuova stagione e al tema protagonista della stessa. Si è parlato di alieni, creature extraterrestri e invasioni della mappa tramite l’utilizzo di UFO e navicelle spaziali. Per scoprire tutto, però, ci toccherà attendere l’orario in cui si potrà effettuare l’aggiornamento della season 7 (capitolo 2) di Fortnite.

Fortnite: l’orario dell’aggiornamento della season 7 ci viene suggerito dal canale YouTube

L’orario dell’aggiornamento della season 7 (capitolo 2) di Fortnite ci viene suggerito dal canale YouTube ufficiale del gioco che ha rilasciato un countdown che termina alle 08:00 di domani mattina (martedì 8 giugno). Con ogni probabilità, dunque, in concomitanza con la pubblicazione dello story trailer, sarà disponibile il download dell’update. È anche probabile che, a quell’ora, i server andranno down, per poi ritornare attivi nel corso di un’ora o nel corso della mattinata. Ecco il countdown ufficiale:

Non sappiamo, ad oggi, se sono previsti particolari eventi in game, cosa molto probabile visto l’andazzo degli ultimi aggiornamenti. Allo stesso tempo non sappiamo se sono previste attività per concludere la season in corso e per iniziare la nuova. Ci toccherà attendere direttamente domani per saperne di più. Non ce la sentiamo di azzardare delle ipotesi, considerando le scelte, in termini di comunicazione, molto accorte, della stessa Epic Games. Armiamoci di pazienza, dunque, e prepariamoci ad una season che si prospetta essere molto interessante.

