Recensione Castle Flipper: costruire una dimora medievale

In questa recensione andremo a scoprire Castle Flipper, il gioco nel quale potrete costruire e personalizzare a piacere il vostro castello

Se la vostra passione è quella di diventare un carpentiere, costruendo e riparando tutto quello che vi circonda, questo gioco allora fa al caso vostro. Ambientato in un contesto medievale, nel gioco vestirete i panni di un abile tuttofare che si ritroverà a dover costruire case, riparare qualsiasi tipo di oggetto e costruzione, ma non solo. Iniziamo dunque questa recensione su Castle Flipper e scopriamo come si è comportato il titolo nelle nostre mani.

Pulire, distruggere e costruire

Sviluppato da Pyramid Games, questo titolo ci catapulterà in un’epoca passata, il Medioevo per l’appunto, dove dovremo svolgere diversi compiti come carpentiere. Tuttavia il titolo si presenta come un sandbox e, sebbene vi siano dei compiti da svolgere già prestabiliti, come ogni videogioco di questo genere che si rispetti, il nostro operato sarà libero da ogni storia. Ma facciamo un piccolo passo indietro e andiamo con ordine.

Nel titolo saremo quindi dei novelli carpentieri, pronti a riparare qualsiasi cosa. Il gioco infatti ci metterà alla prova con vari compiti che vanno dalla semplice pulizia alla costruzione di lussuose dimore, passando per la distruzione di alcuni oggetti non necessari. Insomma, ampie possibilità sotto questo punto di vista. Durante la nostra avventura ci ritroveremo sommersi di missioni di questo genere, che ci permetteranno di guadagnare denaro e materie prime.

Questi saranno poi indispensabili per progredire nel gioco. Con il primo sarà infatti possibile acquistare e sbloccare i vari ornamenti, mentre con le seconde potremo costruire la nostra casa o il nostro castello. Ma su questi punti ci ritorneremo più avanti in questa recensione su Castle Flipper.

Struttura semplice ed intuitiva – Recensione Castle Flipper

Nel titolo regna la semplicità. Non aspettatevi dunque un simulatore fedele al 100% a quella che è la realtà. Non dovrete infatti riparare una casa mattone dopo mattone o asse dopo asse. Le azioni compiute dal personaggio sono quanto di più basilare possa esistere. Basterà cliccare un tasto e riuscirete a costruire un muro – o un qualsiasi altro oggetto – o a riempirlo di assi come se nulla fosse.

Anche la distruzione di oggetti, come ad esempio intere pareti o soffitti, sarà istantanea. In un paio di click avrete dunque rimpiazzato un soffitto disposto male o qualsiasi altra costruzione. Tuttavia, proprio questa snellezza permette di vivere un’esperienza semplice e per nulla stancante. Insomma, un buon gioco per rilassarsi e, perché no, costruire la propria “dimora ideale”.

La semplicità del gameplay si rispecchia perfettamente nei menù che caratterizzano il gioco, come ad esempio quello dedicato alla costruzione. Qui infatti gli oggetti saranno catalogati rigidamente, permettendo all’utente di trovare facilmente quello che cerca, si essa una porta o una semplice pianta. Anche la ruota degli strumenti e ben organizzata, sebbene non basti solamente evidenziare l’oggetto desiderato per utilizzarlo, ma bisognerà cliccarci. Per chi è abituato a giochi con la ruota delle armi, vedasi ad esempio GTA V o Days Gone, questa scelta degli sviluppatori potrebbe far sembrare il gioco ancora più lento del dovuto.

Una delle funzionalità più importanti e che probabilmente distinguono il titolo da altri è la possibilità di poter affittare le case costruite. Progredendo infatti sarà possibile attivare quest’opzione per guadagnare soldi extra. Grazie a questi potremo espandere il nostro territorio. Questo ci permetterà di costruire una dimora ancora più grande e maestosa, oppure di edificare altre case da affittare successivamente. Quindi potrete utilizzare il vostro terreno non solo per la vostra dimora, ma anche per costruire un piccolo insediamento.

Progressione graduale – Recensione Castle Flipper

Inizialmente, com’è ovvio che sia, non avrete tutto a disposizione. Molti oggetti d’arredamento infatti si potranno sbloccare solo successivamente e solo tramite l’apposito negozio dedicato, chiamato Officina. La scelta sarà veramente ampia, così da garantire un’elevata personalizzazione. Tutto ciò si rispecchierà anche sulle azioni che si potranno compiere nel gioco. Man mano che si procederà infatti saranno sbloccabili anche altre mansioni, come ad esempio riparare gli oggetti come sedie o tavoli.

Questa progressione non è tuttavia troppo lenta. Infatti, dopo appena una mezz’ora di gioco – il tempo ovviamente varia a seconda del vostro stile di gioco – riuscirete a sbloccare quasi tutte le funzioni presenti in Castle Flipper. Ma cosa c’entra lo stile di gioco con la velocità di progressione? Questa domanda è lecita, soprattutto dal momento che non vi abbiamo spiegato una meccanica di gioco.

Il gameplay infatti è basato sì su di un’area “open world” quando costruiremo la nostra casa o il nostro villaggio. Tuttavia, le varie commissioni saranno svolte in aree ben definite e limitate, nelle quali sarà possibile accedere solo tramite caricamento. Queste quindi saranno paragonabili a dei dungeon, dai quali sarà possibile uscire ogni volta che si vuole. In queste aree dovremo svolgere dei compiti ben precisi a seconda di quanto richiede la missione. Tuttavia, per completare i vari livelli basterà svolgerne solo un certo numero, senza doverli completare tutti.

Inoltre, nei punti più remoti delle aree è possibile trovare quasi sempre dei forzieri. Questi conterranno dell’oro che andrà a sommarsi a quello ottenuto come ricompensa per la missione svolta. Trovando questi forzieri quindi potrete accrescere il vostro capitale velocemente, sbloccando in maniera ancora più rapida i vari oggetti d’arredamento.

Una pietra dopo l’altra o un muro intero dopo l’altro?

Stiamo ormai giungendo alla fine di questa recensione su Castle Flipper ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Il titolo di per sé non porta nessuna innovazione al genere, sebbene alcuni elementi e l’ambientazione di certo lo presentano in maniera originale. Si tratta di un “titolo passatempo” se così possiamo definirlo. Castle Flipper infatti è ottimo per esser giocato quando si ha voglia solamente di rilassarsi, senza dover reggere ritmi frenetici.

La semplicità di alcune funzioni è molto utile sotto questo punto di vista, permettendo al giocatore di costruire qualsiasi edificio senza spendere troppo tempo. Tuttavia, proprio tale semplicità a volte risulta essere un pelino eccessiva, rendendo molte delle azioni veramente banali. Basti pensare alla distruzione di un oggetto che richiede un singolo colpo per esser completata, o la stessa costruzione o riempimento di un muro.

Questa semplicità va poi a cozzare contro l’azione di “pulizia delle macchie” che risulta fin troppo macchinosa – pur essendo estremamente semplice – rispetto al resto. Anche l’abbattimento degli alberi lascia alquanto a desiderare, con colpi d’accetta che devono esser concentrati su un punto ben preciso ma con un’animazione del taglio alquanto imprecisa. Insomma, un buon passatempo ad un prezzo consigliato di 15,99 € su Steam, con una grafica per niente male, ma che risulta un po’ banale e contraddittorio per alcune meccaniche.

Siamo giunti ormai alla fine di questa recensione su Castle Flipper.