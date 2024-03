DJI Action2 Dual Screen è la action cam ideale per lo sport con un design magnetico e accattivante: la troviamo in offerta su Amazon con un grande sconto ad un prezzo davvero da non perdere!

DJI è una certezza per molti prodotti che riguardano il mondo del video e dei content creator e qui in particolare entriamo nel vivo delle action cam con DJI Action 2, una action cam sportiva dal design magnetico e molto accattivante. La DJI Action Cam 2 la troviamo in offerta su Amazon con un grande sconto, che accade del periodo perfetto per acquistare una nuova action cam a conclusione della stagione invernale sulle piste da sci o snowboard oppure per anticipare la stagione più calda in preparazione degli sport estivi in acqua.

La DJI Action 2 è in offerta su Amazon al prezzo di 268,72 € con lo sconto del 33 % e si può trovare nel box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) DJI Action 2 Dual Screen Combo (32GB), Action Cam 4K con Modulo di Alimentazione, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione Adattati ad ogni scenario; l'innovativo design magnetico di Action 2 ti consente di intercambiare facilmente gli accessori, consentendoti di riprendere i tuoi migliori momenti all’istante; aggancia uno dei diversi accessori di Action 2 e scopri modi nuovi e creativi per riprendere le tue avventure

DJI Action 2: su Amazon in Offerta con un grande sconto

DJI Action 2 non è solo ultra versatile, ma è anche ua action cam molto potente con un design magnetico innovativo che permette di intercambiare facilmente gli accessor. Dal parkour alle passeggiate nel parco, è robusta come non mai, resistente alle cadute, alla polvere e impermeabile fino a 10 metri di profondità. Lo schermo touchscreen si accosta ad un obiettivo in gorilla glass, entrambi resistenti per ogni tipo di azione sportiva o avventura.

Entrando nel vivo del video, registra video in 4K/120 fps permettendo di ottenere prodotti molto fluidi e con dettagli più ricchi che mai; il super grandangolo FOV di Action 2 consente di immortalare più elementi dell’ambiente circostante con contenuti da condividere in un sol tocco, grazie all’app DJI Mimo. Un’app che utilizza il suo Editor IA per selezionare e combinare automaticamente i tuoi momenti con transizioni impeccabili e musica allegra.

E voi cosa ne pensate di questa DJI Action 2 in offerta? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.