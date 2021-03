Battlefield 6: setting futuristico e Battle Royale secondo un rumor

Secondo quanto affermato da un leaker, il nuovo Battlefield 6 potrebbe avere un setting futuristico, oltre ad una rinnovata modalità Battle Royale

Nel corso degli ultimi mesi sono comparsi in rete numerosi rumor relativi al nuovo shooter firmato EA e DICE, che stando a numerose fonti sembrerebbe essere destinato ad intitolarsi, senza troppe sorprese, Battlefield 6. Tra le voci sono molte quelle che si sono sbilanciate in merito alla componente online del gioco, che potrebbe presentare alcune componenti free to play, accompagnate dalla presenza di vari Battle Pass, sulla scia di quanto già visto in Warzone. E a tal proposito giunge fresco fresco il posto di un noto leaker, che va ad approfondire proprio questo discorso, parlando anche di una probabile modalità Battle Royale.

Battlefield 6: setting futuristico e nuova Battle Royale?

Secondo Tom Henderson, il leaker in questione, il nome ufficiale del prossimo gioco EA e DICE non sarà Battlefield 6, ma dovrebbe essere semplicemente Battlefield, andando a perdere qualsiasi connotazione numerica. La fonte ha anche sostenuto che il setting di questo nuovo capitolo sarà futuristico (riprendendo una sua precedente affermazione), seppur non troppo remoto, dato che si parla di circa 10-15 anni avanti rispetto al presente. Non mancherebbero, comunque, robot militari e droni, pertanto non sono da escludere armamenti decisamente tecnologici.

Henderson si è anche sbilanciato in merito alla componente multiplayer del gioco, affermando che questo sarà simile a quanto visto nel terzo e quarto capitolo della serie, però “sotto steroidi”, con l’aggiunta di una rinnovata modalità Battle Royale, anche se non è certo se questa sarà presente sin dal lancio. Sebbene la fonte in questione si sia rivelata già in passato attendibile relativamente alla serie, trattandosi di speculazioni non confermate, vi invitiamo a prendere quanto scritto con tutte le cautele del caso.

