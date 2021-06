E3 2021: Prince of Persia Remake salterà l’Ubisoft Forward

Ubisoft ha fatto sapere, tramite il profilo Twitter ufficiale del franchise, che Prince of Persia: Le sabbie del Tempo Remake non sarà presente al prossimo Ubisoft Forward che si terrà durante l’E3 2021

Annunciato nel corso di una conferenza Ubisoft Forward dello scorso anno, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake aveva fatto molto discutere i fan a causa della sua natura ambigua. Da una parte, il ritorno del Principe era parso come un miraggio per tutti gli appassionati che, dopo il titolo del 2008, avevano visto accantonare un franchise davvero interessante. Dall’altra, la realtà tecnica di ciò che fu mostrato da Ubisoft fece inorridire chiunque, anche chi è meno avvezzo all’industria, causando una sequela di scuse e giustificazioni a cui poco si riusciva a credere. Il gioco è già stato rimandato una volta nel mese di dicembre scorso, e successivamente ancora a data da destinarsi. Insomma, un inizio decisamente non scoppiettante per questo Remake, e a quanto pare le cattive notizie non sembrano arrestarsi.

Tramite il profilo Twitter ufficiale del franchise, infatti, Ubisoft ha reso noto al grande pubblico che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non parteciperà al prossimo Ubisoft Forward. La conferenza si terrà sabato prossimo, il 12 giugno, a partire dalle 21 ora italiana e i probabili annunci sono davvero tanti. La prima smentita ufficiale è arrivata proprio poco fa, però, come potete leggere proprio dal tweet che vi lasciamo qua sotto.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Prince of Persia Remake non ce la fa e salta l’E3 2021 (per fortuna?)

Il team di sviluppo, in questo messaggio, smonta ogni possibilità di vedere qualche miglioria per il titolo al prossimo Ubisoft Forward. A quanto pare, però, si stanno facendo passi in avanti e contano di poterlo finalmente rilasciare nel mercato nel corso del prossimo anno. Speriamo di poterlo vedere in vesti decisamente migliori di quel che abbiamo potuto adocchiare fino ad oggi! Il gioco è stato per ora confermato su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se delle voci di corridoio lo volevano vedere arrivare anche su Nintendo Switch.

Insomma, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non farà parte della line up del prossimo Ubisoft Forward dell’E3 2021. Un po’ ci dispiace, in effetti, ma piuttosto che rivedere il principe in quelle condizioni siamo ben contenti di aspettare ancora un po’. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!