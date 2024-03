Udinese-Salernitana: dove vedere la partita?

Ci si addentra nel fine settimana con l’ennesimo scontro diretto della stagione. Scopriamo dove vedere Udinese-Salernitana

I diritti tv sono un punto di riferimento per la sfera calcistica, per via delle tante innovazioni in ambito tecnologico (e non solo). La Serie A, ad esempio, si trova suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò può apparire un lato positivo per le società che godono di sponsor e introiti, sembra a tutti gli effetti un lato negativo per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti cercare diverse informazioni in merito alle partite in programma. Questo articolo ha dunque un intento ben preciso, ovvero quello di spiegare dove vedere Salernitana-Udinese e scoprire chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 27 porterà dunque una sfida “nervosa”, dato che le due compagini hanno necessità di fare punti. I friulani possono contare su un posizionamento migliore, i campani sono il fanalino di coda di questo campionato.

Dove vedere Udinese-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 15esimo posto in classifica con 23 punti, l’Udinese non può dirsi certo soddisfatta e sicura della sua stagione. Un rendimento troppo altalenante che posiziona il club ad appena tre lunghezze dalla zona retrocessione. I friulani arrivano tra l’altro da una sconfitta, che ne ha leso un po’ l’entusiasmo. Ultima a quota 13, la Salernitana vive un momento di totale sconforto, con ben 4 sconfitte di fila e un misero pareggio nelle ultime cinque. La crisi sembra non avere fine e la Serie B appare sempre più vicina. Scopriamo quindi dove poter vedere Udinese-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata nella città di Londra, è stata capace di guadagnarsi un gettone all’interno del mondo calcistico, scalando in fretta le gerarchie. Allo stato attuale infatti solamente DAZN riesce a offrire l’intera programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce grazie alle partite di Serie B e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile aprei a due direzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, il palinsesto delle offerte è completamente diverso. Il pacchetto della Serie A garantisce la visione di 3 match per ogni giornata, proiettandosi però sui match del campionato femminile e sulle gare dei club esteri. A tutto ciò si aggiungono gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione può contare – tra l’altro – la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con il link che riporta immediatamente a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, si arriva allo snodo principale: Udinese-Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 2 Marzo alle ore 15:00, terreno di gioco il Bluenergy Stadium di Udine. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN durante il nostro percorso su internet.

Udinese-Salernitana, probabili formazioni

Per entrambe l’unico progetto è la salvezza, con situazioni di classifica differenti.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Ferreira; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric; Candreva, Dia, Tchaouna.

Chi riuscirà a sorridere e respirare? Condividete con noi il vostro parere. Per rimanere aggiornati in ogni momento sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.