Per caso sei un nuovo utente dell’Xbox e hai ottenuto un codice per scaricare un gioco, un dlc o qualsiasi altro contenuto presente nello store? In questa guida scoprirai come riscattare codici su Xbox

Come per ogni console della nostra generazione, è possibile acquistare prodotti anche online. Per quanto riguarda l’Xbox, infatti, è possibile acquistare o scaricare i contenuti direttamente dal Microsoft Store, che sia un videogioco o un contenuto extra. Tieni in mente però che non c’è niente di diverso da tutte le altre console, infatti la modalità è la stessa per la PS5. Ma non solo, con questi codici puoi anche aggiungere del denaro al tuo account attraverso le Carte Regalo. Ecco tutti i passaggi da sapere su come riscattare codici su Xbox.

Console | Come riscattare codici su Xbox

Devi sapere che per riscattare i codici sulla Xbox puoi farlo tranquillamente da console. Ti basta infatti accedere al tuo account sulla console, creane uno se non l’hai ancora fatto. Una volta che hai effettuato l’accesso, devi premere il pulsante Xbox per aprire il pannello e selezionare Home. A questo punto scorri verso destra e clicca sulla scheda Store. Dopodiché ti basta semplicemente cliccare sull’opzione utilizza un codice e subito dopo inserire il codice di 25 caratteri, per poi seguire tutte le istruzioni che visualizzerai su schermo.

Sito Xbox | Come riscattare codici su Xbox

Puoi riscattare i codici anche direttamente sul sito. ti basta visitare il sito ufficiale Xbox.com e poi seleziona Accedi. Appena hai effettuato l’accesso, inserisci i dati di accesso al tuo account. Fatto? Bene, allora adesso non ti rimane altro che selezionare il tuo profilo (devi praticamente puntare il cursore del mouse dove prima veniva visualizzato Accedi), poi seleziona l’opzione Riscatta codice. In questo caso devi sempre immettere il codice i 25 caratteri e poi seguire le seguenti istruzioni che visualizzerai su schermo.

App Mobile | Come riscattare codici su Xbox

Un altro metodo per riscattare i codici è tramite l’app Xbox, disponibile sia per Android che per iOS, ma anche per Windows 10. La procedura è praticamente la stessa, devi solo inserire i dati di accesso al tuo account. Una volta fatto, premi il pulsante Menu nell’angolo superiore sinistro. Dopodiché seleziona Microsoft Store da questo elenco e poi scegli l’opzione Riscatta un codice. Ora devi fare esattamente come negli altri casi, devi inserire il codice di 25 cifre e poi seguire le successive istruzioni visualizzate.

Problemi comuni

Se per caso hai riscontrato degli errori durante la procedura, i motivi potrebbero essere vari. Innanzitutto ricorda che un codice promozionale può essere usato una sola volta. Per questo ti invitiamo a verificare nella cronologia ordini se è stato già riscattato nel tuo account. Poi devi sapere che non è possibile trasferire fondi o contenuti tra gli account, quindi assicurati che di riscattare il codice dall’account corretto. Verifica se non hai inserito dei caratteri errati, nel codice non devono esserci i seguenti caratteri: A, E, I, O, U, L, S, 0, 1 e 5. Inoltre potresti non essere in grado di riscattare il codice a causa di un saldo in sospeso scaduto per un abbonamento. Se poi il codice non è stato attivato, riportalo nel negozio dove l’hai acquistato e chiedi di attivarlo in modo che possa essere riscattato, ricorda di portare lo scontrino. Un altro motivo potrebbe essere il paese o l’area geografica diversa da quella impostata sul tuo account.

Speriamo che la guida vi sia stata utile! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.