House of the Dragon: dove vedere il prequel di Game of Thrones

L‘universo di George R.R. Martin è molto ampio e le storie del mondo del Trono di Spade sono davvero molte. Dopo la fine della serie principale, è uscito House of the Dragon, scopriamo dove vedere la serie prequel!

C’è poco da fare, quando si pensa ad una bella serie tv di genere fantasy si pensa subito al mondo creato da George R.R. Martin che abbiamo già avuto modo di vedere nella serie tv principale Game of Thrones. La serie ha riscontrato un successo e un impatto talmente forte che è diventata un cult del mondo delle serie tv. Per questo hanno creato un’altra serie, basata sempre sui libri di Martin, che in questo caso funge da prequel alla serie tv principale. Stiamo ovviamente parlando di House of the Dragon, serie di cui è già in sviluppo una terza stagione. Scopriamo insieme dove vedere la serie prequel di Game of Thrones.

Now TV | House of the Dragon: dove vedere la serie prequel di Game of Thrones

Come dicevamo prima, questa serie è ambientata prima di Game of Thrones. Nello specifico gli eventi di House of the Dragon si verificano ben 190 anni prima della serie principale, quasi due secoli di distacco tra le due serie tv. Questo quindi implica che la serie racconta le origini di tutto, su come ci siamo arrivati ai conflitti familiari che abbiamo visto nella serie tv uscita più di dieci anni fa. I personaggi quindi sono completamente diversi rispetto alla serie principale, anche se ovviamente ci sono dei richiami e alcuni collegamenti che scoprirete solo guardando la serie. Una serie tv prodotta da Sky e disponibile in streaming su Now TV.

Come vedere House of the Dragon su Now TV

Essendo una serie originale di Sky, la serie è recuperabile solo su Now TV. Come in ogni caso, per ogni piattaforma di streaming, c’è bisogno di un abbonamento. Innanzitutto recatevi sul sito ufficiale di Now TV. Da questa pagina vi consigliamo di scegliere direttamente il pacchetto entertainment, con il quale potete per l’appunto recuperare tutte le serie tv originali di Sky a partire da 6,99 euro al mese.

Speriamo di esservi stati d’aiuto con questa guida! Continuate a leggere tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv. Vi auguriamo una buona visione!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.