Fortnite: in arrivo le skin di Naruto, LeBron James e altri ancora

Fortnite sta rendendo disponibili nuove skin come Naruto e LeBron James, relative a crossover con altri brand. Tante di queste sono state importanti per aver portato diversi personaggi di molte esclusive Sony e Microsoft sulla piattaforma. Ad esempio sono state aggiunte le skin di Kratos e Aloy per quanto riguarda Sony, mentre Master Chief per quanto riguarda Microsoft. Fino ad ora, come abbiamo visto, l’unica casa di produzione lasciata da parte è stata Nintendo.

Sembra infatti che i rumor sull’aggiunta della skin di Samus Aran (personaggio protagonista nell’universo di Metroid) siano diventati realtà. Di recente sono stati rivelati e resi pubblici da Epic Games diversi documenti legali interni. Questi documenti sono parte della controversia legale tra Epic Games e Apple e rivelano i piani della compagnia sul futuro di Fortnite per il 2021. I piani prevedono oltre che l’inserimento del già citato Samus Aran e della recente new entry Neymar Jr, anche di molti altri personaggi. Importante sembra essere il lungo e proficuo accordo con NBA. Questo accordo prevede l’inclusione nel gioco di emote uniche, eventi playoff, show post-game e, cosa più importante, uno speciale mini-game dedicato al basket pensato per essere un’alternativa alla classica modalità Battle Royale.

Infine, stando ai documenti rilasciati, su Fortnite vedranno la luce numerose skin come quelle di Naruto e LeBron James, oltre che The Rock, Terminator e tantissime altre. Di recente Epic ha messo sotto processo Apple accusandola di monopolio illegale. Il “giardino recintato”, metafora ideata da Steve Jobs per descrivere la chiusura dell’ecosistema Apple, sta venendo attaccato dalla società produttrice di Fortnite per aver creato un sistema che impedisce agli sviluppatori di raggiungere quanti più utenti possibili senza passare dall’unico store Apple.

