Fortnite: arriva il personaggio Marvel Nick Fury

Il personaggio dell’universo Marvel, Nick Fury, arriva in Fortnite. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Non è la prima volta che vediamo il famoso battle royale di Epic Games collaborare con altri brand di successo. Dopo il recente annuncio di una collaborazione con la serie Naruto, ora Fortnite si prepara ad accogliere nientemeno che Nick Fury, direttamente dall’universo Marvel. Il celebre personaggio sarà presente come outfit o come parte di un pacchetto a lui dedicato, contenente anche altri elementi di gioco a tema. Siete pronti per scendere in battaglia nei panni del capo dello S.H.I.E.L.D.?

Nick Fury dell’universo Marvel debutta in Fortnite

Nelle scorse ore Il Team di Fortnite ha annunciato che il famoso eroe Marvel, Nick Fury, è pronto per dare manforte nella battaglia per sradicare la minaccia sovrannaturale dei cubi. L’outfit del celebre personaggio è già disponibile, e sarà come di consueto acquistabile direttamente dallo shop del gioco, sia come elemento a sé stante che come parte di un bundle a tema, il quale permetterà di ottenere anche altri elementi dedicati.

Oltre al pacchetto da C.A.M.P.O Dorso Decorativo (che sarà venduto con il costume stesso), il set completo dedicato al personaggio sarà infatti comprensivo anche dell’arma Piccone Falce del Direttore, del deltaplano per infiltrazione e attacco improvviso decorato con l’emblema S.H.I.E.L.D. il quale emetterà anche una fiamma blu. Se siete dunque fan di questo popolare eroe dell’universo Marvel, non lasciatevi scappare questi elementi di gioco a tema, magari per prepararvi in vista dell’evento finale che concluderà il capitolo 2, in arrivo nei prossimi giorni.

