Diablo 4 ha un nuovo game director

Gli ultimi due mesi sono stati davvero turbolenti per Blizzard Entertainment e Activision Blizzard, in seguito alle accuse di molestie sessuali e di discriminazione dei dipendenti che hanno colpito le due compagnie. A causa delle conseguenze legali dell’accaduto, come era logico prevedere, si è registrato un vero e proprio esodo di molteplici figure professionali, tra i quali figurano anche gli individui che hanno visto un coinvolgimento attivo nei fatti. E questa sorta di ristrutturazione forzata non ha mancato di coinvolgere anche Diablo 4, che ha vito cambiare il suo game director.

Diablo 4 cambia il suo game director

L’attesissimo quarto capitolo della serie, difatti, ha visto l’abbandono di due delle sue figure principali all’interno dello staff, incarnate dalle figure del game director Luis Barraga e del lead designer Jesse McCree, che adesso non fanno più parte della compagnia. Per quanto riguarda il primo ruolo, comunque, è giunta già la conferma dell’avvenuta sostituzione, come evidenzia un update comparso sul sito ufficiale di Blizzard.

La notizia vede al centro Joe Shely, un veterano dello studio che stava già lavorando come lead designer al gioco sin dal 2017, che è adesso stato confermato come nuovo direttore del progetto.

Queste le parole con cui Shely ha commentato il tutto:

“Come design lead che ha lavorato sin dal principio a questo oscuro e condiviso gioco di ruolo action open world, sono onorato di continuare la visione di Diablo IV come nuovo game director, e sono commosso all’idea di rappresentare l’impegno che questo team sta dedicando al gioco. Come molti di voi, anche il nostro team si è trovato a riflettere in merito agli ultimi eventi, e molte cose sono successe dal nostro ultimo messaggio sul blog, ma confermo che abbiamo intenzione di continuare a sforzarci per dare seguito ai valori in cui crediamo. Ed in parallelo con questo importante obiettivo, stiamo portando anche avanti i lavori su Diablo IV.”

Diablo 4 è stato annunciato nel 2019 per PC, PS4 e Xbox One, sebbene da allora non sia stata confermata alcuna data di uscita ufficiale. Data la situazione, comunque, non è da escludere che dovremo attendere ancora un po’ prima di vederlo, ma magari il ritardo potrebbe portare alla conferma delle versioni native per PS5 e Xbox Series X/S. Dal canto nostro, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi informati sull’argomento.

