The Dark Pictures Anthology: svelato il cast di House of Ashes

Si scopre infine quale sarà il cast protagonista in House of Ashes, il terzo capitolo della saga di The Dark Pictures Anthology

In seguito alle opinioni positive che ricevette l’esclusiva PlayStation Until Dawn, lo studio di sviluppo Supermassive Games decise di far debuttare questa nuova “serie”, ispirata al gioco ed alle sue meccaniche, nel 2019, con il discusso e celebre Man of Medan. Ricevette poi un seguito con The Dark Pictures Anthology: Little Hope, ed ora arriva anche il terzo “volume” di questa antologia, con House of Ashes ed un cast rinnovato di personaggi.

Il cast di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Il gioco arriverà giusto pochi giorni prima di Halloween, e sarà dunque un’occasione ghiotta per i videogiocatori amanti del terrore o delle esperienze narrative di questo tipo, con quick-time events, scelte morali e gameplay stilizzato, che riflette le tematiche della storia. Inoltre, come ogni gioco appartenenti a The Dark Pictures Anthology, anche in House of Ashes il cast principale potrà morire in qualunque momento. Sarà anche possibile giocare in compagnia di un amico, in modo da rendere il tutto più elettrizzante.

Del titolo sono già stati mostrati venti abbondanti minuti dal director Will Doyle: la trama riguarderà due forze avversarie di soldati in Iraq, che vengono perseguitate da delle misteriose ed inquietanti creature, all’interno delle caverne sotterranee di un tempio Mesopotamico. Per i personaggi, è stato presentato il cast nel nuovo trailer posto poche righe più sopra, dove troveremo Ashley Tisdale che interpreterà la soldatessa Rachel King; ci saranno poi Paul Zinno nei panni di Jason Kolchek, Moe Jeudy-Lamour in Nick Kay, Alex Gravenstein che farà Eric King, ed infine avremo Nick Tarabay come Salim Othman.

Il gioco uscirà il 22 ottobre, su Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, PC.