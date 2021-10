Epic Games Store: due giochi saranno gratis per un breve periodo di tempo

Sono stati rivelati i titoli dei due videogiochi che saranno gratis su Epic Games Store a partire dalla prossima settimana

Come di consueto, Epic Games Store ha rivelato i titoli dei giochi che saranno gratis sulla piattaforma a partire dalla prossima settimana. Osservando i titoli che Epic ha selezionato per questa occasione, salta subito all’occhio come questi siano molto diversi tra di loro; questo è dovuto soprattutto al fatto che essi provengono da due diverse epoche della storia del videogioco. Rispetto ad altri titoli resi gratuiti nel passato, i due proposti questa volta sono probabilmente meno noti al pubblico italiano.

Epig Games Store: ecco i titoli dei giochi gratis

Il primo gioco che sarà gratis su Epic Games Store a partire dalla prossima settimana è Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, in cui il giocatore è chiamato a interpretare un simpatico zombie in carriera. Il gioco è stato sviluppato da Wideload Games ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2005; una sua nuova versione, ottimizzata per PC e Nintendo Switch è stata rilasciata durante la prima parte dell’anno in corso. Il secondo titolo gratuito è Paladins Epic Pack, un pacchetto di contenuti dedicato allo sparatutto in prima persona Paladins, distribuito in free to play. I titoli saranno disponibili gratuitamente a partire dal 14 Ottobre e fino al 21 dello stesso mese.

Dare ai propri utenti la possibilità di accedere gratuitamente a dei titoli è da oramai diverso tempo uno dei capisaldi della strategia di marketing di Epic, ed ha sicuramente contribuito alla ascesa dello store, che è oggi uno dei più utilizzati al mondo. Non a caso, l’azienda ha speso centinaia di milioni di dollari per mettere in atto questa strategia, che in lacuni casi ha visto venire resi gratuiti dei giochi di comprovata qualità e fama, come per esempio Hitman, Control, and Grand Theft Auto 5.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori titoli in uscita. Se invece siete interessati ad acquistareun titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.