Darkest Dungeon 2: la demo è disponibile ed è stata annunciata la data d’uscita

Nelle ultime ore è stata annunciata la data d’uscita di Darkest Dungeon 2, il titolo può essere già provato in versione demo

Dopo aver subito un ritardo rispetto alla precedente uscita prevista a febbraio, Darkest Dungeon 2 uscirà dall’accesso anticipato l’8 maggio (questa sarà quindi la data d’uscita ufficiale del gioco), è già disponibile anche una demo. Il titolo sarà disponibile per PC tramite Steam ed Epic Games Store. Prima dell’aggiornamento 1.0, Red Hook Studios rilascerà “alcuni aggiornamenti importanti“, tra cui uno “importante MOLTO presto”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Darkest Dungeon 2: i dettagli della demo e la data d’uscita del gioco

Darkest Dungeon 2 includerà 12 eroi, cinque regioni e cinque boss principali al lancio e la demo del gioco può essere già provata. Chi è curioso di conoscere le nuove meccaniche di gameplay può provare la versione di prova gratuita del titolo durante lo Steam Next Fest, in programma da oggi al 13 febbraio. Sono disponibili i quattro eroi iniziali e ci si può avventurare nello Sprawl o nel Foetor. I progressi non vengono salvati tra una partita e l’altra, quindi la meta-progressione probabilmente non sarà disponibile.

Red Hook Studios ospiterà un Q&A il 7 febbraio alle ore 20:00 con il direttore creativo Chris Bourassa e il direttore del design Tyler Sigman, seguito da un livestream di gameplay l’8 febbraio alle 21:00. Darkest Dungeon 2 è in fase di sviluppo anche per le console; queste ultime versioni del gioco però usciranno dopo la versione per PC.

