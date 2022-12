Steam: Ubisoft porterà altri titoli nel 2023, The Division 2 e Scott Pilgrim in primis

L’oeuvre di Ubisoft continua la sua migrazione verso Steam: il 2023 parte forte con The Division 2 e Scott Pilgrim vs. The World – The Game

Per noi videogiocatori anche una buona notizia può essere un regalo di Natale, e pur non trattandosi di titoli gratuiti c’è da dire che Ubisoft sa come farci passare le Feste in allegria: accoglieremo il 2023 con altri giochi su Steam, partendo con Tom Clancy’s The Division 2 e Scott Pilgrim vs. The World: The Game, Complete Edition. Il primo di essi è il sequel del noto looter-shooter multiplayer dell’universo che il publisher transalpino ha tratto dalla penna del defunto romanziere, mentre il secondo adatta in egual misura il fumetto del canadesissimo Bryan Lee O’Malley e la trasposizione cinematografica di quest’ultimo.

Il 2023 di Ubisoft su Steam non è vapore negli occhi: The Division 2 e Scott Pilgrim si gettano nella mischia!

Il primo dei giochi Ubisoft che abbiamo citato, The Division 2, è al momento nel bel mezzo della sua decima stagione. Il titolo ha dato il via all’ultima caccia all’uomo, ma oltre al bersaglio mobile del Generale Anderson offre anche diverse opzioni di difficoltà per la roccaforte Tidal Basin e il Manning National Zoo. Com’è giusto che sia, ogni aggiornamento porta con sé anche nuovo equipaggiamento, nuovi capi di vestiario, bersagli, leghe ed eventi globali. Anche l’espansione Warlords of New York, con la sua trama e i suoi contenuti, sarà disponibile su Steam a patire dal 12 gennaio.

Lo abbiamo menzionato per ultimo, ma di Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition non abbiamo detto una cosa. Arriverà per primo! Già, il picchiaduro a scorrimento laterale sarà disponibile infatti dal 5 gennaio, prima che l’Epifania tutte le Feste si porti via. Il gioco vanta un pedigree di tutto rispetto, con sprite curati dal pixel artist Paul Robertson (episodi Avversari Irriducibili e Lo Spirito dell’Amore rispettivamente nelle stagioni 1 e 2 di Gravity Falls, gag del divano di Mia Signora del Trasporto ne I Simpson, bumper di [adult swim] per Rick & Morty) e colonna sonora della band chiptune Anamanaguchi. Un genere calzante, essendo fumetto e film ispirati alla serie River City.

