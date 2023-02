Diablo 4: ecco quando sarà annunciata la data dell’open beta

La data della open beta di Diablo 4 dovrebbe essere prossima, almeno ciò è quanto è emerso dalle ultime parole del manager del gioco

Il lancio dell’attesissimo Diablo 4 è previsto per giugno, ma prima di allora Blizzard Entertainment fornirà ai giocatori la possibilità di immergersi e provare il titolo in questione con una open beta pre-lancio e la data della stessa dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni del mese corrente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Diablo 4: la data dell’open beta dovrebbe essere vicina

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data esatta dell’arrivo della open beta di Diablo 4, ma sembra proprio che a breve arriveranno novità in merito. Il momento del rilascio della versione di prova del titolo di Activision Blizzard potrebbe essere annunciato nel corso del mese all’IGN Fan Fest. Rispondendo a una domanda sull’open beta di Diablo 4 e su quando saranno svelate nuove informazioni al riguardo, il game manager di Diablo, Rod Fergusson, ha riferito: “Presto! Se fossimo presenti a un qualche evento videoludico questo mese in cui si potrebbe annunciare una cosa del genere…”.

@RodFergusson Can you say anything about the Diablo 4 open beta? For example, the month or whether in the first or second quarter. 🤔 — RosoDeluxe (@RosoDeluxe) February 2, 2023

Il gioco è stato ufficialmente confermato come parte della scaletta dell’evento suddetto, che sarà trasmesso in livestream il 17 e il 18 febbraio. Blizzard Entertainment ha già confermato che chi preordina Diablo 4 avrà accesso anticipato alla relativa open beta. È probabile che all’IGN Fan Fest vengano rivelati anche dettagli specifici su cosa quest’ultima includerà esattamente.

L’uscita di Diablo 4 è prevista per il 6 giugno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, anche se si è parlato di problemi di sviluppo dietro le quinte e di imprevisti che potrebbero portare a un ritardo.

