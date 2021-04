Migliori schede video per PC da acquistare | Aprile 2021

4,Questa guida mensile all’acquisto di una scheda video (Nvidia e AMD) non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie di utilizzo finale. In ogni categoria vi indicheremo le migliori schede video per PC da acquistare in base al vostro budget

Suddivideremo le migliori schede video presenti sul mercato in due macro-categorie: migliori schede video da ufficio e migliori schede video da gaming. Particolare attenzione ricadrà su quest’ultima categoria. E’ il settore del gaming che traina il mercato delle schede video (GPU) consumer! Scopriamo assieme quali sono le migliori schede video per PC da acquistare!

Migliori schede video, a cosa prestare attenzione

Quando si sta per acquistare una scheda video per il proprio PC è bene informarsi su diverse caratteristiche tecniche.

Clock e numero di core : il clock, ovvero la velocità del processore della scheda video, è misurato in Mhz. Rappresentano uno dei valori più decisivi: maggiore sarà il numero di core e di clock, più potente sarà la scheda video.

: il clock, ovvero la velocità del processore della scheda video, è misurato in Mhz. Rappresentano uno dei valori più decisivi: maggiore sarà il numero di core e di clock, più potente sarà la scheda video. Velocità della memoria video : comunemente espressa in Ghz o Gigabit per secondo, indica la banda di memoria passante. Perlopiù suddivisa in base al tipo di chipset di memoria (rispettivamente in ordine crescente di prestazioni maggiori: GDDR3, GDDR5, GDDR5X o HBM).

: comunemente espressa in Ghz o Gigabit per secondo, indica la banda di memoria passante. Perlopiù suddivisa in base al tipo di chipset di memoria (rispettivamente in ordine crescente di prestazioni maggiori: GDDR3, GDDR5, GDDR5X o HBM). Quantità di memoria video : maggiore sarà la quantità di memoria video, maggiore sarà la capacità della scheda video di immagazzinare texture ad alta risoluzione e dettagli maggiori. Importante per utilizzare risoluzioni schermo superiori alla media.

: maggiore sarà la quantità di memoria video, maggiore sarà la capacità della scheda video di immagazzinare texture ad alta risoluzione e dettagli maggiori. Importante per utilizzare risoluzioni schermo superiori alla media. Numero e tipo di uscite presenti : è importante controllare se la scheda video da acquistare sia dotata delle uscite compatibili con la vostra configurazione monitor (soprattutto se multipla).

: è importante controllare se la scheda video da acquistare sia dotata delle uscite compatibili con la vostra configurazione monitor (soprattutto se multipla). Consumo di energia: è importante verificare se il vostro alimentatore, una volta aggiunta la scheda video alla vostra configurazione, soddisferà la maggiore richiesta di corrente.

Migliori schede video (migliori GPU) da ufficio

Non sapete quale scheda video scegliere per il PC che utilizzate ogni giorno per navigare dal vostro ufficio? Beh, in realtà avete già una scheda video più che sufficiente: la vostra scheda video integrata! Salvo particolari utilizzi, basta e avanza per navigare sul web ed eseguire le suite di applicazioni in stile Office.

Nel caso non siate pienamente convinti delle prestazioni della vostra scheda video integrata, abbiamo solo una scheda video da consigliare.

Sapphire Pulse Radeon RX 560 2GD5 (1226MHz) 2GB GDDR5 Grafikkarte - DVI/HDMI/DisplayPort/lite retail RX 560. Spendere di meno non ha senso, avreste quasi le stesse prestazioni della vostra scheda video integrata sopratutto se avete scelto un APU AMD. Questa scheda video, al contrario, vi garantirà ottime prestazioni con molte applicazioni e con qualche gioco occasionale, oltre che a consentire la fruizione di qualunque contenuto video. Prezzo in lieve ribasso.

Migliori schede video (migliori GPU) da gaming

Compare una scheda video da gaming significa optare per la soluzione migliore che il nostro portafoglio ci consente, senza badare troppo al risparmio. Indicheremo i dettagli sulle migliori schede video parlando di risoluzione e dettagli.

Migliori schede video per PC da acquistare: gaming fascia economica – Dettagli grafici basso/medi (Full HD)

Sapphire Pulse Radeon RX 560 2GD5 (1226MHz) 2GB GDDR5 Grafikkarte - DVI/HDMI/DisplayPort/lite retail RX 560. Buona per il gaming in FullHD se siete disposti a scendere a qualche compromesso sui dettagli, rappresenta il minimo a cui puntare.

Gigabyte GV-N105TOC-4GD Scheda Grafica, Nero GTX 1050 Ti. Prestazioni sotto la AMD RX570 ma niente male rispetto a AMD RX560. La via di mezzo che mancava.

Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G Scheda grafica GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 (NVIDIA, GeForce GTX 1060, 7680 x 4320 pixels, 1556 MHz, 1771 MHz) GTX 1060 da 3GB. Si tratta di una scheda molto allettante ma pesantemente limitata dai soli 3 GB di memoria. Questo limite fa si che non si possa salire con i dettagli poiché la memoria non è sufficiente a contenere tutte le texture. Visto il prezzo, spropositato ed ingiusto, a cui viene ultimamente venduta la AMD 570 diventa però la sola opzione in questa fascia.

Gigabyte GV-N1060WF2OC-6GD Scheda Grafica da 6 GB GDDR5, 1280 Core, 1556MHz GPU, 1771MHz, Nero GTX 1060 da 6 GB. Il prezzo è sicuramente allettante e le prestazioni sono di poco migliori rispetto a AMD RX 580 ma inferiori rispetto alla AMD RX 590. La differenza di prezzo rispetto alla GTX 1070 inizia a diminuire pur restando sempre notevole. Vale i 1 soldi in più rispetto alla versione con 3 GB? A nostro avviso sì, perché sono la vera differenza fra il poter gestire/non poter gestire texture più pesanti. Prezzo stabile.

Migliori schede video per PC da acquistare: gaming fascia media – Dettagli grafici medi (Full HD)

Sapphire RADEON RX 570 8GB GDDR5 NITRO+ Radeon RX 570 8GB GDDR5 - graphics cards (AMD, Radeon RX 570, 3840 x 2160 pixels, 1340 MHz, 8 GB, GDDR5) La nuova proposta di AMD che sostituisce la 470, garantisce ottime prestazioni per quello che costa. Forse troppo vicina al prezzo della RX 580 (e 480), è un’ottima scheda video dal fantastico rapporto qualità prezzo. Consigliata in questa fascia di prezzo. Anche se a mio avviso è meglio spendere qualcosa in più e puntare sulla RX580/590.

MSI - Ventola Nvidia GTX1660Ti Armor OC 6G Questa GTX 1660ti di Nvidia fa ancora parlare della serie “GTX” in quanto non supporta la tecnologia RTX. Sicuramente troppo costosa al momento, ma quando scenderà sotto i 300 euro sarà interessante come alternativa alle AMD 590.

Migliori schede video per PC da acquistare: gaming fascia medio/alta – Dettagli grafici alti (Full HD)

XFX RX-590P8DFD6 scheda video Radeon RX 590 8 GB GDDR5 RX 590. La nuova proposta AMD che rappresenta la scheda video più veloce della nuova serie RX 5XX. Leggermente meglio di Nvidia GTX 1060 in termini di prestazioni. In alcuni casi sarà necessario scendere con la qualità delle impostazioni grafiche passandone qualcuna a medio. Al prezzo attuale è un’ottima opzione.

RTX GeForce 2060 Windforce OC 6 G, GV-N2060-WF2OC-6GD RTX 1660 SUPER. Una delle schede definitive per il FHD con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Con questa scheda gran parte dei titoli più recenti riusciranno a girare in 1080p ad ottimi frame rate, oltre i famigerati 60 fps.

Migliori schede video per PC da acquistare: gaming fascia alta – Dettagli grafici ultra (Full HD)

RTX GeForce 2060 Windforce OC 6 G, GV-N2060-WF2OC-6GD RTX 2060. Prezzo alto, ma la qualità si paga. Questa scheda video ha ampiamente soddisfatto le aspettative, ad oggi qualunque gioco andrà al massimo dei dettagli con questa scheda video sul FullHD. Una scheda ottima, che compete con GTX 1070ti e Vega 56. Si avvicina a GTX 1080 e Vega 64 solo occasionalmente.

PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon, 8192 MB hbm2 RX Vega 56. Leggermente più veloce di una GTX 1070, che comunque costa un po’ meno. Decisamente un’opzione da considerare, con attenzione alla disponibilità. Ultimamente costa più di quanto dovrebbe a causa del Mining di bitcoin.

XFX Radeon RX 5700 XT - Scheda grafica 8 GB GDDR6, HDMI, 3X DisplayPort Radeon RX 5700 XT più veloce della generazione precedente ad un prezzo interessante. Decisamente un’opzione da considerare, con attenzione alla disponibilità. Ottima nel full HD, consente anche prestazioni “decenti” in 2k.

Geforce Gtx 1080 Xlr8 Gaming Overclocked GTX1080. Declassata al FHD per via delle richieste di alcuni titoli di recente uscita ed anche per via della RTX 2070 che le è superiore di un 5-10%. Ricordate comunque che lavora con il il massimo del dettaglio e regge anche soluzioni con 3 monitor FullHD. Prezzo in ribasso.

Migliori schede video (migliori GPU) per configurazioni 2k

88 Recensioni Sapphire 11275-03-40G Scheda Grafica, Nero RX Vega 64. Soluzione che è al livello di una GTX 1080. Anche essa inserita nei consigli per il 2k dopo le recenti uscite. A differenza di una GTX 1080, la velocità delle memorie garantisce meno cali di frame-rate.

ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING GeForce GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X graphics card - graphics cards (NVIDIA, GeForce GTX 1080 Ti, 7680 x 4320 pixels, 2-Way SLI, 7680 x 4320 pixels, 11 GB) GTX 1080 Ti. Di certo non a buon mercato, questa scheda era e rimane un gioiellino verde. Prestazioni superiori alla 1080 “liscia”. Viene consigliata oggi per il 2K dove la maggiore memoria e il chip più potente regalano un 30% di prestazioni in più rispetto alla 1080 versione base. Da scegliere rispetto alla 2080 solo se i gb di Vram in più possono tornarvi utili.

Asus DUAL RTX 2070 OC Edition 8 GB GDDR6 con dissipatore biventola per gaming con alte frequenze di aggiornamento e VR RTX 2070. La soluzione di Nvidia che offre qualcosa in più di GTX 1080, circa il 5-10%, e qualcosa in meno di GTX 1080 Ti (circa il 20%).

Gigabyte Radeon RX 6800 GAMING OC - Scheda grafica da 16 GB RX 6800. La diretta concorrente di RTX 3070, anche se forse può tirare fuori qualcosina in più in certe situazioni. Per giocare a 1440p è forse anche sovradimensionate per gran parte dei giochi e strizza l’occhio al 4K con qualche piccolo compromesso.

Migliori schede video (migliori GPU) per configurazioni 4K o multimonitor

MSI Radeon VII 16G (16 GB HBM2/PCI Express 3.0/1400MHz-1750MHz/2000MHz), Argento Radeon VII è l’alternativa di AMD alla RTX 2080. Scheda controversa che offre le stesse prestazioni della 2080 allo stesso prezzo con consumi maggiori.

Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Turbo 8GB GDDR6/PCI Express 3.0/1815MHz/15500MHz), GV-N208S-TURBO-8GC RTX 2080 SUPER è la versione “pompata” della top di gamma. Il prezzo è abbastanza concorrenziale. Questa scheda consente di giocare in tranquillità anche in 4K, meglio della GTX 1080ti. Prestazioni ad oggi ancora buone, anche se viene ampiamente superata dalle schede grafiche di nuova generazione che però sono un po’ difficili da trovare.

ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC Edition 11 GB GDDR6, Scheda Video Gaming, Dissipatore Biventola ad Alte Prestazioni per Gaming 4K e VR La RTX 2080ti è ottima se il vostro obiettivo è fare un upgrade da 1080ti. Con l’uscita delle nuove generazione è passata sicuramente in secondo piano, ma rimane un’ottima scheda grafica in attesa di tempi migliori.

Gigabyte Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16GB Scheda grafica Degna avversaria di una RTX 3080, può dare grandi soddisfazioni anche con i giochi più recenti a risoluzioni elevate. Un bel vantaggio è certamente il buffer di memoria da ben 16 GB.

ZOTAC Scheda grafica GEFORCE RTX 3090 (ZT-A30900D-10P) La RTX 3090 è assolutamente una scheda fuori del normale: più di 10.000 CUDA core e 24 GB di memoria video. Sicuramente soddisferà le vostre esigenze per il 4K, ma strizza l’occhio anche all’8K grazie al DLSS di nuova generazione.

Scheda video RX 6900XT 16 GB XFX da gaming, colore: nero Diretta competitor della RTX 3090, la top di gamma AMD dovrebbe avere un prezzo attorno ai 1000 euro, ma garantire ottime prestazioni nel gaming in 4K. Certe se vi interessa il ray tracing forse è meglio guardare in casa NVIDIA.

Appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida sulle migliori schede video per PC da acquistare vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.

PS: ricordate di accompagnare la vostra scheda video con una fra le migliori CPU!