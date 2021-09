Battlefield 2042: svelati i requisiti PC per la Open Beta

Insieme alla conferma delle date per l’Open Beta di Battlefield 2042, Electronic Arts ne ha anche svelato i requisiti per giocarci su PC

Il rinvio di Battlefield 2042 è stato piuttosto inaspettato, è vero, ma forse non tutto è perduto. Sebbene gli appassionati dello sparatutto multiplayer di Electronic Arts dovranno necessariamente aspettare il prossimo 19 novembre per giocarlo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S o PC, alcuni recenti leak avevano fatto intendere la possibilità di una Open Beta aperta, per l’appunto a tutti. Leak che sono stati poi confermati nelle scorse ore dalla stessa EA, che ha annunciato ufficialmente le date in cui la versione di prova di Battlefield 2042 sarà disponibile al pubblico. Tutti i dettagli li trovate nel nostro articolo dedicato, cliccate qui!

L’Open Beta di Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 6 ottobre fino al 9 ottobre per tutti coloro che hanno preordinato il gioco. Per tutti gli altri, sarà provabile solo i giorni 8 e 9 ottobre. I preload invece partono in contemporanea per tutti il 5 ottobre. Con l’occasione, oltre ad aver divulgato un nuovo trailer che vi lasciamo proprio qua sotto a metà articolo, Electronic Arts ha anche mostrato i requisiti minimi e raccomandati di sistema per poter giocare l’open beta su PC. Vediamoli insieme.

Ecco i requisiti minimi e raccomandati per l’Open Beta di Battlefield 2042 su PC

Qui sotto trovate i requisiti minimi:

Sistema Operativo : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit CPU : AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5 6600K

: AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5 6600K RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria Video : 4 GB

: 4 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | AMD Radeon RX 560

: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

: 12 Connessione Internet : 512KBPS o maggiore

: 512KBPS o maggiore Spazio Necessario: 100 GB

Vediamo insieme i requisiti raccomandati per giocare al meglio alla Open Beta di Battlefield 2042 su PC:

Sistema Operativo : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit CPU : AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i7 4790

: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i7 4790 RAM : 16 GB

: 16 GB Memoria Video : 8 GB

: 8 GB GPU : Nvidia GeForce RTX 3060 | AMD Radeon RX 6600 XT

: Nvidia GeForce RTX 3060 | AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

: 12 Connessione Internet : 512KBPS o maggiore

: 512KBPS o maggiore Spazio Necessario: 100 GB SSD

Questi erano i requisiti per PC della versione Open Beta di Battlefield 2042, disponibile dal 6 al 9 ottobre su PC e console. Che cosa ne pensate? Riuscirà la vostra macchina a farlo girare al meglio? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!