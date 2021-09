Battlefield 2042 è stato improvvisamente posticipato

Electronic Arts ha recentemente pubblicato un tweet sul profilo ufficiale di Battlefield in cui annuncia che il nuovo Battlefield 2042 sarà posticipato

Se siete dei fan degli sparatutto in prima persona sarete certamente impazienti di mettere le mani sull’attesissimo Battlefield 2042. Il nuovo titolo di Electronic Arts e DICE è stato annunciato all’incirca tre mesi fa, ed è riuscito subito a catturare l’attenzione di tantissimi giocatori.

L’uscita di questo tanto atteso FPS era prevista originariamente per il prossimo mese, ma purtroppo sembra che i fan dovranno attendere ancora un po’. Recentemente infatti Electronic Arts ha pubblicato un tweet in cui annuncia che il nuovo Battlefield 2042 sarà posticipato.

Battlefield 2042 si farà attendere ancora un po’

Purtroppo oggi è un brutto giorno per gli amanti della serie di DICE, dato che la data d’uscita del nuovo capitolo è stata spostata. La notizia è arrivata tramite un tweet del profilo ufficiale di Battlefield che, oltre all’annuncio del rinvio, ne spiega anche le motivazioni. A quanto pare infatti i vari problemi causati dalla pandemia hanno rallentato molto lo sviluppo, costringendo così il team a spostare la data d’uscita. In calce qui sotto potrete trovare il tweet pubblicato da EA:

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

Per fortuna però il nuovo periodo d’uscita non è così lontano come alcuni rumor suggerivano. Il gioco infatti ora sarà rilasciato il 19 novembre 2021, cioè meno di un mese dopo rispetto alla data originale. Di sicuro i fan non saranno felici di questo rinvio, ma almeno non saranno costretti ad aspettare troppo tempo per mettere le mani sul gioco.

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.