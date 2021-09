Battlefield 2042: confermate le date della Open beta

Electronic Arts ha confermato, proprio pochi minuti fa, le date per l’Open Beta di Battlefield 2042: scoprite insieme a noi quando potremo metterci mano

Non è passato poi tanto tempo da quando Electronic Arts ha ufficialmente e sorprendentemente rinviato la data d’uscita di Battlefield 2042. Una decisione decisamente inaspettata, ma che sottolinea la volontà dell’azienda di fare di meglio e fare di più, in vista del lancio ora previsto per il prossimo 19 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Nelle scorse ore, inoltre, hanno iniziato a diffondersi in rete alcuni leak riguardanti le date della open beta dello sparatutto, ma non era ancora niente di confermato… fino a pochi minuti fa.

Electronic Arts ha infatti annunciato ufficialmente che la fase di open beta di Battlefield 2042 sarà disponibile dal 6 al 9 ottobre prossimo. Per la precisione, chiunque abbia preordinato il gioco potrà iniziare a giocare alla versione beta a partire dal 6, mentre tutti gli altri dovranno aspettare l’8 ottobre per poterlo provare. Il preload, invece, inizierà per tutti quanti a partire dal 5 ottobre. Come confermato dalle FAQ ufficiali di EA, i progressi ottenuti in questa versione di prova non saranno poi trasferibili nel gioco completo. Con l’occasione, Electronic Arts ha anche diffuso un nuovo trailer dedicato alla open beta, che potete trovare qua sotto.

Battlefield 2042: tutti i dettagli e le date dell’open beta

La open beta di Battlefield 2042 conterrà una modalità, Conquista, e una mappa, Orbital. Non sarà quindi possibile sperimentare le novità come il Battlefield Portal o la misteriosa Hazard Zone, ma siamo piuttosto convinti che il contenuto presente nella beta possa comunque darci un buon assaggio di quello che sarà il gameplay principale della prossima iterazione dello sparatutto multiplayer di Electronic Arts. Saranno inclusi quattro specialisti, Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr “Boris” Guskovysky e Wikus “Casper” Van Daele.

Svelate anche le date della open beta, non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per poter finalmente provare Battlefield 2042. E voi che cosa ne pensate? Testerete il gioco dal 6 al 9 ottobre? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!