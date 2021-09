Battlefield 2042: nuovi rumor sulla beta

Battlefield 2042 è uno dei titoli più attesi del futuro prossimo, per un insider la beta potrebbe arrivare più tardi di quanto annunciato

Dopo una miriade di rumor e leak finalmente il 9 giugno il nuovo capitolo della popolare saga sparatutto targata DICE si è mostrato sul canale della suddetta software house generando un generoso quantitativo di hype nella community videoludica (non poteva essere altrimenti del resto). Da allora le notizie sul titolo sono arrivate con discreta frequenza e l’imminente beta di DICE per Battlefield 2042 è stata piuttosto discussa dai siti e le testate specializzate. Per ora si sapeva soltanto che la beta sarebbe stata disponibile a partire da lunedì 6 settembre (come vi avevamo riportato in questo articolo) ma in base agli ultimi rumor sembrerebbe che l’anteprima del gioco potrebbe arrivare più tardi di quanto è stato annunciato inizialmente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: per Tom Henderson la beta si farà attendere più del previsto, ecco quando potremmo provarla

La comparsa della beta di Battlefield 2042 segnalata su PlayStation e Microsoft Store e la quotazione dalla catena di vendita nostrana Media World hanno indirettamente confermato quanto già precedentemente annunciato; ossia l’arrivo della beta il 6 settembre. Tuttavia, sembra che l’anteprima potrebbe iniziare più tardi del previsto.

The #BATTLEFIELD2042 Beta is September 22nd. I'll give away 10 copies of #BATTLEFIELD2042 to 10 random people that Retweet this if it ends up not being true. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 1, 2021

Secondo l’insider Tom Henderson, che ha fatto trapelare molti dettagli sul titolo prima del suo annuncio iniziale, la stessa si svolgerà il 22 settembre. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma, in caso di errore, l’insider ha promesso di regalare 10 copie del gioco ai suoi numerosi follower. Né EA né DICE hanno indicato un ritardo per la beta dalla sua data originale, quindi, come sempre, prendete quanto vi stiamo riportando ora con un bel paio di pinze rinforzate.

In base a quanto dichiarato da DICE e Electronic Arts, il pre-caricamento della beta inizierà il 3 settembre alle ore 10:00, quindi prima o poi sapremo se Henderson ha fatto centro. La beta sarà aperta a tutti i giocatori il 6 settembre alle ore 10:00 e terminerà l’11 settembre alle 16:00. Vi ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.