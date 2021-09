Marvel’s Avengers: il titolo arriverà su Game Pass, ecco quando

Dopo un passato “burrascoso” Marvel’s Avengers approderà su Game Pass in cerca di una rivalsa, ad annunciarlo è stata Microsoft

In un annuncio a sorpresa, la divisione gaming della casa di Redmond ha rivelato oggi che Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics e Square Enix arriverà su Game Pass il 30 settembre. L’imminente rilascio vedrà il gioco disponibile su PC, console Xbox e cloud. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Marvel’s Avengers: l’arrivo su Game Pass sarà sufficiente ad attrarre la fanbase?

Dal momento che tutti i contenuti significativi ricevuti da Marvel’s Avengers dopo il lancio sono stati gratuiti, i membri di Xbox Game Pass avranno accesso all’esperienza completa più completa. Insomma, buone notizie per gli amanti dell’universo supereroistico americano iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft che continua a essere il cardine delle strategie di mercato della divisione gaming del colosso di Redmond. Tra i contenuti DLC del gioco suddetto rientrano le espansioni di Occhio di Falco, così come il recente DLC di Black Panther, ossia la più grande aggiunta post lancio per Marvel’s Avengers (quest’ultimo è stato annunciato a sorpresa sul palco dell’E3 2021, per altri dettagli al riguardo vi basta un clic qui).

Questi aggiornamenti hanno portato nuovi personaggi giocabili, nuovi contenuti della storia e, in alcuni casi, nuove aree da esplorare e nemici da combattere. Per celebrare il primo anniversario del gioco, Marvel’s Avengers ospiterà un evento quad XP dal 30 settembre al 4 ottobre, accelerando notevolmente il tempo necessario per far salire di livello gli eroi.

Nonostante il contenuto gratuito, Marvel’s Avengers ha faticato a mantenere attiva e coinvolta la fanbase. Sebbene l’interesse sia aumentato con il rilascio degli aggiornamenti per PS5 e Xbox Series X/S, e di nuovo con l’espansione War for Wakanda, molti si sono arresi o sono andati avanti passando ad altri giochi (se non avete ancora giocato il titolo in questione e vorreste un parere al riguardo vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione in cui abbiamo messo in risalto i pregi e i tanti punti d’ombra di questa produzione, primo fra tutti il lato tecnico segnato da diversi problemi). Speriamo che Game Pass possa infondere nuova vita nel gioco.

