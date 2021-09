Battlefield 2042: un leak rivela la data di uscita della Beta

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che, al momento, Battlefield 2042 è uno dei giochi più attesi dal pubblico. L’arrivo sul mercato del nuovo sparatutto in prima persona a tema bellico è oramai prossimo, ma c’è ancora un po’ di confusione riguardanti le date, specialmente dopo che Electronic Arts ha improvvisamente posticipato la sua uscita. Grazie alla fuoriuscita di un leak, abbiamo forse scoperto qual è la data di uscita fissata per la versione Beta di Battlefield 2042.

Secondo quanto abbiamo appreso dalla fuoriuscita di informazioni, la data di uscita della versione Beta da Battlefield 2042 è stata fissata per il prossimo 6 Ottobre; sempre secondo questa fonte, la prova sarebbe disponibile solamente sino al 9 Ottobre. Questa informazioni arrivano da Bilibili, una piattaforma cinese di condivisione di video su cui il gioco ha un account ufficiale; questo vuol dire che queste possono essere considerate, se non confermate ufficialmente, sicuramente attendibili. A rendere pubblica questa fuoriuscita di informazioni è stato Tom Henderson, un noto insider dell’industria videoludica che, in passato, si è dimostrato essere una voce attendibile.

Couple of things;

It says events from Oct 6th – 9th (doesn't mean the Beta ends then).

It’s from the Bilibili live stream page, and BF2042 was recently added to the general categories section.

BF2042 has an official account on Bilibili, so the info is real.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021