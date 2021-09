Battlefield 2042: data d’uscita posticipata?

La notizia dell’ultima ora è una di quelle “pesanti”: Sembra probabile che la data d’uscita di Battlefield 2042 sarà posticipata, almeno secondo un insistente rumor. EA non ha ancora annunciato ufficialmente alcun cambio di piani, ma un certo numero di addetti ai lavori ha affermato che un ritardo sarà annunciato prima della fine della settimana. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb è stato il primo a suggerire che un altro gioco sarà ritardato questa settimana su Twitter. Sebbene inizialmente Grubb non abbia nominato specificamente Battlefield 2042, in seguito ha confermato che lo sparatutto di DICE è davvero il gioco a cui si riferiva sul suo Discord, quindi sì: la data d’uscita potrebbe essere posticipata da un momento all’altro.

#BATTLEFIELD2042 Delay Update:

To be delayed by several weeks and not months which conflicts with the other rumors, but it's what I've heard.

Late Nov 2021 is currently flying around.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021